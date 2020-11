Sporting Cristal compartió un mensaje de apoyo a Alianza Lima, que vive uno de los peores capítulos en su historia en el fútbol peruano. Los rimenses dejaron la rivalidad en la cancha y se pronunciaron sobre el descenso de los victorianos, confirmado el último sábado después de caer contra Sport Huancayo por 2-0.

“La grandeza y la historia se demuestran aún más en las dificultades, Alianza Lima”, escribieron los ‘cerveceros’ a través de las redes sociales oficiales. Sin duda, este es un gesto solidario de los ‘celestes’ con una de las instituciones más importantes de nuestro país que atraviesa una crisis en todos los ámbitos.

Los bajopontinos tampoco se olvidaron de los otros clubes que perdieron la categoría en esta temporada de la Liga 1. “Será un honor encontramos nuevamente en la cancha: Atlético Grau y Deportivo Llacuabamba”, escribieron en las cuentas.

Roberto Mosquera lamentó el descenso de Alianza Lima

Roberto Mosquera, entrenador del primer equipo de Cristal, también se expresó sobre la impactante noticia. “Es una noticia terrible el descenso de Alianza Lima. Nadie quiere que sucedan estas cosas, no me alegro de estas cosas, me entristece. Va a ser duro asimilar este golpe”, declaró en el programa Fútbol Como Cancha de RPP.

En la misma línea, el DT de los bajopontinos manifestó que el descenso de los Blanquiazules afecta a sus seres queridos y admitió que este resultado se debe a la mala gestión de la directiva. “Más de la mitad de mi familia es hincha de Alianza. Pero Alianza demostró que no se hicieron bien las cosas desde hace tiempo y no hay nadie preso por eso”, concluyó.

Alianza Lima, Atlético Grau y Deportivo Llacuabamba perdieron la categoría en el 2020. Los ‘íntimos’ y los ‘albos’ intentaron evitar el descenso en la última jornada de la Fase 2. Mientras que los ‘celestes’ ya está en la segunda categoría desde hace unas fechas atrás.

