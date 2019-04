"Parecía Av. Alianza Lima": la ácida crítica de Eddie Fleischman a la defensa blanquiazul [VIDEO]

Sin pelos en la lengua. Alianza Lima no vive un buen momento futbolístico en la actualidad y uno de los motivos para ello es el bajo nivel que mostró la defensa blanquiazul en la presente temporada, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Ello no pasó desapercibido para Eddie Fleischman, quien disparó contra la línea defensiva íntima tras el empate 2-2 frente a Pirata FC por la fecha 10 del Torneo Apertura.

"Este es el equipo subcampeón peruano, juega Copa Libertadores. Esa manera de marcar de no ir a una pelota por arriba, que te pasen con una facilidad asombrosa. No pasó Eden Hazard, ni Andrés D'Alessandro. Pasaron jugadores con una facilidad que parecía Avenida Alianza Lima, no parecía un equipo de fútbol", señaló en Fox Sports Radio Perú .



El comentarista también puso en duda el compromiso de los jugadores de Alianza Lima, a quienes les cuestionó la falta de actitud para disputar los duelos de la escuadra blanquiazul.

"La realidad de la defensa de Alianza Lima va más allá de la capacidad de Miguel Ángel Russo. Hay una cuestión de amor propio que no veo", finalizó.



Alianza Lima se prepara para recibir a Internacional, este miércoles a las 7:30 p.m. (hora peruana), por la quinta fecha de la Copa Libertadores. Los íntimos deberán corregir errores si es que quieren seguir con vida en el certamen internacional.

Guerrero y el día que dijo que la hinchada de Alianza Lima era la más grande del país. (Fuente: ALN Noticias)

► A cambiar la historia: la mala racha de Alianza contra equipos de Brasil, en Lima, por la Copa Libertadores



► ¿Le tocará sufrirla? El día que Paolo Guerrero dijo que la hinchada de Alianza Lima era la más grande del país [VIDEO]



► Fiesta en el Nacional: Alianza Lima confirmó homenaje a Paolo Guerrero en el choque por Copa Libertadores [VIDEO]



► Aprobado: así vimos a Nelson Cabanillas en su debut con Universitario [OPINIÓN]



► Alianza Lima: Erick Osores revela el que sería primer refuerzo blanquiazul para el Clausura