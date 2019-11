Alianza Lima enfrenta el domingo a Binacional en Juliaca para y buscará los tres puntos para mantenerse cómodo en la punta del Torneo Clausura. Adrián Balboa dijo que el equipo deberá lidiar con la altura (3,825 m) y la ansiedad de alcanzar el título del Torneo Clausura.

"No he jugado en tanta altura, sé que es complicado, si me toca jugar trataré de hacerlo lo mejor posible. Estas tres fechas van a ser difíciles para todos, somos primeros porque somos el mejor equipo hasta ahora. Jugando bien o jugando mal, como sea, pero estamos arriba”, declaró en conferencia de prensa.

“No sé si sentimos esa presión, el campeonato está parejo. Lo que sí pasa es que estamos ansioso y ya queremos salir campeones Se va juntando más esa ansiedad que la presión y hay que saber controlarla”, añadió el delantero.

El atacante de Alianza Lima no vio ventaja en el hecho de saber el resultado de los partidos de Universitario de Deportes y Sporting Cristal, quienes juegan el sábado. “Prefiero jugar primer nosotros y que los demás jueguen con nuestro resultado”, afirmó.

Los íntimos intentarán dar el golpe en el duelo ante Binacional, programado para este domingo a las 3.30 p.m. en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca.

Liga 1: el resumen de la fecha 14. (América TV)

