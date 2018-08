Alianza Lima visitará en un partido de vida o muerte a Sport Huancayo, este sábado por la fecha 14 del Torneo Apertura. Los íntimos necesitan un triunfo en la recta final para no perder de vista a Sporting Cristal y seguir en la pelea por el título.

En conferencia de prensa, el técnico Pablo Bengoechea aseguró que hay buenas noticias, ya que puede contar con Aldair Fuentes, Gonzalo Godoy y Mauricio Affonso. "Ya entrenan con el equipo y tenemos más opciones. Sabemos que es un equipo difícil, tiene buen plantel y los jugadores saben que en la altura cuesta más".

► Tabla de posiciones: Cristal y Alianza luchan por título, y Universitario sale de zona de descenso

Sin embargo, Bengoechea no confirmó la presencia de Affonso en el ataque de Alianza Lima: "Él nunca ha jugado en altura. Lo vamos a llevar y vamos a ver cómo reacciona. La primera experiencia siempre es más chocante. Imagino que tendrá sensaciones desagradables, pero con varias visitas el cuerpo se va acostumbrando, me imagino que eso ocurrirá con él".

De está forma, la mejor opción en Huancayo sería Janio Pósito, aunque el DT tampoco quiso confirmarlo. "No voy a despejar la duda, pero somos de la idea que todos los años hay que intentar traer futbolistas que hayan competido en altura como Pósito, Villamarín y Adrianzén. Pósito llegó en enero y nos ha dado un muy buen rendimiento, esperamos lo mismo de Villamarín y Adrianzén. Yo creo que ellos llevan ventaja por la costumbre".



Pablo Bengoechea le restó importancia a los malos resultados de Alianza Lima en altura esta temporada: "Nosotros siempre hemos planteado de la misma forma los partidos que no se juegan en el llano. La temporada pasada logramos varias victorias, pero este año solo una. De todas formas no creo que el fútbol se analiza solo por el resultado. Obvio que es lo más importante y preferimos ganar jugando mal, pero a veces uno hace buenos partidos en altura y no logra traer puntos".