Después de jornadas consecutivas en las que el ataque de Alianza Lima había encontrado las armas necesarias que se acomodan a las diversas necesidades de Néstor Gorosito, un duro golpe volvió a sentirse en Matute con la ausencia confirmada de Alan Cantero por una lesión sufrida en el último duelo en La Victoria frente al clásico rival, Universitario.

Y es que tras el trajín consecutivo de la Copa Libertadores más la titularidad en el duelo frente a la ‘U’, que requirió de una intensidad adicional por la inferioridad numérica en el campo, el futbolista presentó durante el juego ciertas molestias que causó preocupación en el banquillo. Sin embargo, el propio futbolista frenó su cambio apresurado lo que pudo haber causado un peor resultado.

Alan Cantero jugó hasta el minuto 79 en duelo frente a Universitario de Deportes. (Foto: GEC)

Si bien es cierto mucho se especuló que se trataría de un desgarro, no se sabía a ciencia cierta el grado del mismo, por lo que fue el propio Alan Cantero que reveló el grado de su lesión y el tiempo que podría estar fuera de las canchas con camiseta de Alianza Lima. Lamentando su ausencia junto a sus compañeros en duelos vitales de Copa Libertadores.

“No queda otra que recuperarse y volver al nivel que estaba, e incluso mejor. Fue producto del impacto, me causó una lesión, pero es parte del juego. No venía arrastrando ninguna lesión. Me desgarré, se me desprendió un poco el tendón del aductor, es un poco más jodido de lo que pensaba. Estaré de baja aproximadamente un mes”, reveló en entrevista exclusiva con el periodista José Varela.

El delantero ‘blanquiazul’ no fue ajeno al resultado de dicho partido y no ocultó su frustración por el resultado del clásico. “Me fui muy enojado por el esfuerzo que hizo todo el equipo, se nos escapa en la última. No es fácil jugar con uno menos casi todo el partido, pero sí deja el sabor amargo que estuvimos a nada de sacar los 3 puntos”, confesó.

Finalmente, sobre el duro duelo que tendrán los ‘íntimos’ frente a Sao Paolo, el futbolista argentino confesó que le hubiera encantado formar parte de ese partido, pero que así como lo hicieron en La Bombonera confía en que sus compañeros se pararán de igual a igual frente a su rival brasileño.

“Sinceramente que me moría por estar ahí y más en este momento, me estoy sintiendo muy bien , quería seguir sumando. No tengo duda que el equipo va a hacer un buen partido. Hay jugadores que, como vieron a la bombonera y se plantaron de igual en igual, no tengo duda que lo van a hacer de la misma manera allá en Brasil”, concluyó.

El argentino Alan Cantero será una baja más en Copa Libertadores al igual que Pablo Ceppelini. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Universitario en Matute, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a São Paulo, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el jueves 10 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Cícero Pompeu de Toledo, conocido como Morumbi.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

