El pasado jueves, Alianza Lima consiguió un valioso empate ante Sao Paulo (2-2) en el estadio Morumbi de Brasil. Los blanquiazules arrancaron perdiendo, pero supieron reponerse para quedarse con un punto en la fecha 2 de la Copa Libertadores 2025. Esta situación refleja la buena temporada de los dirigidos por Néstor Gorosito a nivel internacional y el crecimiento futbolístico que vienen mostrando. Precisamente, Alan Cantero -uno de los refuerzos extranjeros- habló sobre esta situación y cómo se vive el ambiente con sus compañero.

“Sao Paulo se hace muy fuerte ahí de local, sabíamos que podía pasar eso, pero como dije, destaco el esfuerzo, la actitud del equipo que yendo 2-0 abajo supo manejar el partido y traer un punto muy importante”, dijo Cantero en la conferencia de prensa de Caja Huancayo como nuevo auspiciador del voleibol de Alianza Lima.

A su vez, detalló uno de los objetivos de la temporada con el club: “Vamos paso a paso, hay equipos que compiten a un nivel increíble. Con la misma humildad vamos a seguir compitiendo, jugando de igual a igual y ojalá nos alcance para poder clasificar a la siguiente etapa”.

El atacante argentino destacó que solo piensa en su recuperación y volver al nivel mostrado en este inicio de temporada.

El delantero también habló sobre el cariño que tiene hacia la institución, a pesar de ser su primera temporada en el Perú. Para el argentino, el presente del club es gracias a sus compañeros y el buen grupo que se formó en este 2025. De esta manera, agradeció la oportunidad de jugar en Alianza Lima.

“Sabía que llegaba al más grande del Perú, y para mí un orgullo estar en este equipo, compartir con la clase de jugadores que hay en el plantel y para mí un orgullo estar acá”, mencionó el futbolista que cuenta con un gol en la temporada y fue en la fecha 4 de la Liga 1 ante Sporting Cristal.

Actualmente, Alan Cantero se encuentra lesionado y su regreso aún no tiene fecha definida. Esta lesión ocurrió en el partido ante Universitario de Deportes. Hace algunos días, el argentino dio detalles sobre el desgarro muscular y en qué momento del partido -válido por la Liga 1- sucedió.

“No queda otra que recuperarse y volver al nivel que estaba, e incluso mejor. Fue producto del impacto, me causó una lesión, pero es parte del juego. No venía arrastrando ninguna lesión. Me desgarré, se me desprendió un poco el tendón del aductor, es un poco más jodido de lo que pensaba. Estaré de baja aproximadamente un mes”, reveló en entrevista con el periodista José Varela.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Sao Paulo en Brasil, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Deportivo Garcilaso, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el lunes 14 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

