Alberto Rodríguez paseó su fútbol muchos años por Europa. Sporting Braga, Sporting Club y Rio Ave pudieron contar con él. Sin embargo, muchos nos quedamos con las ganas de verlo jugar en una de las cinco grandes ligas. Capacidad no le faltaba. Solo necesitó un poco más de suerte.

En conversación con Al Ángulo de Movistar Deportes, el Alberto reveló que pudo dar un paso más y llegar a un club de gran jerarquía, que esté al nivel de Barcelona o Real Madrid, pero las lesiones no se lo permitieron.

“Creo que sí pude ira a clubes de mayor jerarquía (nivel Barcelona o Real Madrid), pero las lesiones me frenaron un poco”.

Otro punto importante fue el pasaporte comunitario, que permite que el futbolista pueda no ocupar plaza de extranjero en Europa. Alberto no lo obtuvo y no pudo dar el gran salto.

“El tema que me limitó más fue el no ser comunitario. Ahora se hablaría que llegué a tal club. Pero para mi no es ninguna frustración. Son cosas que no se dieron. Hasta ahora estoy contento por lo que me tocó en el fútbol y sigo disfrutando”.

Actualmente en Alianza Lima. Rodríguez se prepara para el reinicio del campeonato al mando del entrenador Mario Salas, quien llegó a Lima hace unos días y podrá tomar las riendas del equipo en unas semanas, luego de pasar la cuarentena obligatoria.

