Alianza Lima debutó en la Liga 1 2024 con triunfo ante la Universidad César Vallejo por 2-1, gracias a los goles de Cecilio Waterman y Catriel Cabellos; sin embargo, conseguir los tres puntos no fue una misión sencilla para los de La Victoria, ya que el cuadro ‘Poeta’ se mostró sólido en todas sus líneas. Incluso, abrió el marcador con un tanto de Oscar Barreto. ¿Qué dijo Alejandro Restrepo al respecto? En conferencia de prensa, el estratega íntimo no dudó en hacer un análisis del compromiso que se disputó en el Estadio Nacional, donde no solo señaló lo bueno, también los puntos a corregir.

“No está en solo la expulsión (Adrián Arregui miró la roja a los 58′), sino en los errores técnicos que tuvimos y que ellos nos pusieron en dificultad. Por la emoción de hacer las cosas bien y rápido, cometimos errores”, precisó el técnico colombiano a los medios de comunicación. Asimismo, no dudó en admitir que las fallas cometidas servirán para seguir mejorando en la interna del equipo.

En ese sentido, agregó que “lo más importante es tener autocrítica dentro del vestuario, mejorar en esos puntos, seguir mejorando para que el equipo sea cada vez más sólido”. Cabe señalar que durante el primer tiempo el cuadro trujillano puso en aprietos al arquero blanquiazul en más de una ocasión, a tal punto que fue el que abrió el marcador a los 22 minutos (con gol de Oscar Barreto).

Pese a ello, los íntimos no sacaron el pie en el acelerador. Y tanta insistencia, a pesar de la buena actuación del ‘1′ José Carvallo, tuvo su recompensa: Cecilio Waterman marcó el empate y en la etapa complementaria Catriel Cabellos marcó el tanto definitivo. “Hoy la consigna era estar siempre presente en el partido, independientemente del resultado. Los jugadores lo entendieron muy bien. El equipo fue un poco más tranquilo después del gol de ellos”, explicó.

Restrepo arrancó el partido con una línea de tres en el fondo. Hernán Barcos fue uno de los que estuvo presente en el área rival, al igual que Cecilio Waterman, quien tuvo una chance clara en los primeros 10 minutos del cotejo. Otro de los que destacó y por lejos fue Catriel Cabellos, quien demostró gran velicidad y desenvolvimiento en el campo generando situaciones de gol y siendo el que rompió con la igualdad. Fue un zapatazo de larga distancia ( ver gol ).

Debut con gol de Cabellos

Si bien Cecilio Waterman fue el primero en anotar para íntimos frente a César Vallejo, el que se llevó las miradas durante casi todo el partido fue Catriel Cabellos, no solo por su destacada participación en el cotejo disputado en el Estadio Nacional, sino también por ser el que rompió la paridad con un remate excelente de larga distancia. De este modo, se dio su debut de manera oficial en el certamen local.

“Estoy contento, porque es algo que uno sueña desde chico. Noche inolvidable para mí. La verdad que me llamaron desde mitad de año y se fue dando. Entre conversación y conversación estoy acá”, declaró para Liga 1 MAX. El mediocampista de 19 años se llevó los reflectores en el primer partido gracias a sus acciones de peligro en campo rival, los cuales pusieron en aprietos a José Carvallo; por ejemplo, con el mano a mano a los 15′ que casi termina en gol.

Catriel es uno de los refuerzos de Alianza Lima para la temporada 2024. Si bien es joven, tiene mucha habilidad y destreza para jugar, por lo que Alejandro Restrepo ha decidido hacerlo parte de su once inicial. Ante el cuadro ‘Poeta’ demostró que está para grandes cosas. Ahora toca verlo en los próximos encuentros frente a Alianza Atlético y, claro, con Universitario de Deportes.





