Cada punto cuenta en la acumulación de la Liga 1, especialmente ahora que Alianza Lima está fuera de la competencia por el Torneo Apertura y se enfoca en la recta final del año. En un emocionante encuentro, el equipo remontó y se impuso 3-2 sobre Deportivo Garcilaso, brindando una victoria a los fervientes seguidores que llenaron el Estadio Nacional. Alejandro Restrepo, respira con el resultado final; sin embargo, emitió algunas críticas hacia el rendimiento del equipo. Además, mencionó la ausencia de Cecilio Waterman y trató el tema de Franco Zanelatto, quien salió del partido por lesión.

En la rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico colombiano analizó el desempeño variable de sus dirigidos en cada mitad del encuentro contra el cuadro cusqueño. Explicó que en el intermedio se llevó a cabo una sesión de autocrítica con sus jugadores, lo que los motivó a salir con renovadas fuerzas en la segunda mitad con el objetivo de imponerse a su adversario.

“Lo fácil sería venir a decir que nos equivocamos en los goles, que cometimos errores, que obviamente fue así, pero creo que el equipo en el primer tiempo después del gol no fue auténtico. En el vestuario, nos vimos a la cara y dijimos que este no era el equipo que compite como local. En el juego podíamos ser superiores, pero no estuvimos atentos en la primera parte en detalles y eso nos costó muchísimo”, señaló el entrenador.

En esa línea, Restrepo señaló que Alianza Lima tuvo otro talante en el complemento, tanto en defensiva como en la ofensiva: “Hay que valorar la actitud y la atención con que el equipo fue el segundo tiempo hasta que hizo los goles y después la manera en que los defendió y cómo se comunicó inclusive cuando tuvimos superioridad y cuando el partido se puso días contra 10″.

Al ser consultado por la ausencia de Waterman, el timonel blanquiazul explicó que la decisión de no incluirlo fue para asegurar su recuperación total, especialmente después de que el jugador manifestara una molestia física el día previo al cotejo: “Sintió una pequeña molestia, una fatiga muscular ayer (sábado) en el entrenamiento y decidimos que no juegue este partido para fortalecer. Esperemos que durante la semana se vaya sintiendo mejor para que esté apto ante Cusco FC y después para Brasil”.

Finalmente, el DT habló sobre la sustitución de Zanelatto, a los 28 minutos del juego, y su situación: “Lo de Franco, este lunes se realizará los exámenes correspondientes para ver la gravedad de la lesión, al ser muscular difícil saber; sin embargo, esperamos que todo salga bien para tenerlo en los próximos partidos”.

Alianza Lima vs Garcilaso: lo que se les viene

Luego de este partido, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Cusco FC, en el duelo válido por la fecha 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso se disputará el viernes 24 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, desde las 6:00 p.m., y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

Deportivo Garcilaso, por su parte, se medirá ante Melgar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la última jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Este encuentro está pactado para jugarse el sábado 25 de mayo, pero todavía no se ha confirmada la hora en que comenzará. Cabe mencionar que será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

