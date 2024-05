Gianluca Lapadula no arrancó muy bien la temporada 2023-24, pues se sometió a una limpieza en el tobillo derecho y se perdió los primeros compromisos del Cagliari en la Serie A, además del arranque de las Eliminatorias 2026 con la Selección Peruana. Por tal motivo, el delantero nacional no pudo reeditar la tremenda recha goleadora con la que llegaba desde la Serie B, donde marcó 25 goles en 40 partidos. Sin embargo, este domingo enterró todo eso en el pasado y se vistió de héroe para colocar el 2-0 sobre Sassuolo, rubricando la permanencia de los ‘Sardos’ en la máxima categoría del fútbol italiano.

El partido de este fin de semana, válido por la trigésima séptima jornada del Calcio, era super importante para el equipo del ‘Bambino’, pues dependían de sí mismos para evitar el descenso a la Serie B. En ese sentido, Sassuolo no iba a ser un rival porque también se estaba jugando la vida y tenía mínimas opciones de quedarse en Primera División. Así pues, Cagliari recién pudo ponerse en ventaja en la etapa complementaria, gracias al tanto del italiano Matteo Prati a los 67′.

Luego del 1-0 parcial, los dirigidos por Davide Ballardini adelantaron sus líneas y salieron con todo en busca de la remontada, pues en esas circunstancias ya no valía la pena aplicar una estrategia conservadora cuando se estaban jugando al todo o nada. Precisamente en ese contexto los ‘Rossoblu’ hallaron el camino para generar situaciones de peligro, encontrando casi siempre mal parada a la línea defensiva de los locales.

Hasta que llegó una falta de Marash Kumbulla en contra de Gianluca Lapadula, derribándolo dentro del área cuando ya no faltaba nada para que finalice el encuentro. Aunque hubo ciertas dudas por conocer al ejecutor, ya que Yerry Mina se acercó para intentar persuadir a nuestro compatriota, este tomó el balón con los galones que tiene encima por parte fundamental del ascenso en la campaña pasada. Así que, mano a mano con el portero Andrea Consigli, ‘Lapa’ no falló y sentenció el 2-0 definitivo a los 90′+1.

El pitazo final del árbitro Daniele Doveri dio inicio a los festejos por parte de los jugadores del Cagliari, quienes se acercaron al numeroso grupo de hinchas ubicados en la tribuna visitante. No fue una tarea sencilla para los dirigidos por Claudio Ranieri, pero a pesar de los altibajos a lo largo de la temporada, supieron sortear las malas rachas y salieron airosos del primer objetivo que se trazaron a inicios del curso: mantenerse en la Serie A. Con esto, obviamente que el techo para la campaña 2024-25 será mayor, seguramente con un torneo internacional como meta.





La palabra de Claudio Ranieri

Ya en frío y con los ánimos más calmados, Claudio Ranieri habló en conferencia de prensa y recordó que esta salvación con Cagliari fue muy similar a la que vivió en la temporada 1990-91, en su primera etapa como entrenador del equipo. “La última salvación conseguida es siempre la más bella. No tardan en decirte que estás viejo, frito, hervido o cocido, por eso es el mejor (risas). La primera salvación, la del Cagliari, la logré hace precisamente 33 años, ganamos 2-1 el 19 de mayo de 1991, también en Emilia, esta tierra nos trae cosas buenas”, apuntó.

Asimismo, el estratega italiano habló de su continuidad: “El presidente también me dijo que puedo quedarme en Cagliari todo el tiempo que quiera. Le doy las gracias, Cagliari es mi casa. Ahora disfrutemos de esta salvación que, como se predijo desde el principio, será sufrida hasta el fin (...) Teníamos que lograr esta victoria y por tanto esta salvación no solo es para los que vinieron aquí, sino también para los que nos miraban desde casa. ¿Me quedaré el año que viene también? Déjenme en paz, tengo un año más de contrato”.

¿Qué se le viene al Cagliari?

Luego de esta victoria por 2-0 sobre Sassuolo, Cagliari volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a la Fiorentina por la trigésima octava jornada de la Serie A 2023-24. Dicho compromiso está programado para el sábado 25 de mayo desde las 11:30 a.m., se disputará en el Unipol Domus y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parilla de canales de DIRECTV, Movistar y Star Plus, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.





