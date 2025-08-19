Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
Alianza Lima volvió a mover el mercado de pases del fútbol peruano. Con la venta de , por cerca de 2 millones de dólares al Gremio de Brasil, llegó a un acuerdo en las últimas horas para incorporar a . La ‘Roca’, luego de ocho temporadas, pegará la vuelta a la , pero esta vez para ponerse la camiseta blanquiazul. Con ello, Néstor ‘Pipo’ Gorosito tendrá un reemplazante de experiencia en el mediocampo y una buena alternativa para no perder peso en esa zona del campo. En ese sentido, Alianza puede armar un once con hasta ocho jugadores con presente a nivel de selección para competir en la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura, además de una banca con recorrido.

