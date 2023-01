Este jueves 5 de enero, Alianza Lima anunció a Andrés Andrade como su último refuerzo extranjero para la temporada 2023. Tras ello, el futbolista colombiano -con pasado en Atlético Nacional, América, Atlás y León- declaró ante los medios luego de su llegada al cuadro íntimo y aprovechó para referirse a su salida del ‘Verdolaga’, así como como el supuesto acercamiento que tuvo con América de Cali antes de arribar a Lima. Eso sí, confirmó que se encuentra motivado con este nuevo reto en la escuadra blanquiazul.

En diálogo con ‘El Vbar Caracol’, el ‘Rifle’ reveló por qué eligió a la escuadra de La Victoria. “Fue una decisión tomada en conjunto por muchas cosas. Primero por competir en la Libertadores, tienen un proyecto muy serio. Alianza Lima es el club más grande de Perú y salir otra vez del país y levantar el nivel es algo que tengo pendiente. Es una tarea y un reto muy importante para mí llevar a Alianza Lima a competir y trascender en un torneo internacional”, mencionó.

Consultado sobre los problemas que tuvo en Atlético Nacional, Andrade señaló que pasaron muchos momentos, los cuales ocasinaron que no se logren los objetivos. “Para que un equipo sea protagonista o tenga un óptimo rendimiento y levante los títulos debe haber un todo, un conjunto. En un equipo, el camerino debe estar sano, los directivos empujando, la hinchada. El cambio de técnico, no tener esos procesos largos o quizás los cambios que hubo tan repentinos en la directiva, fueron muchísimas cosas que pasaron y no dejaron que el equipo lograra clasificar a los 8 y ser otra vez campeón”.

Asimismo, sostuvo: “Yo no soy quien para decirlo, lo que pasa dentro de un camerino y la institución hay que respetarlo. Lo que ustedes vieron, se pueden quedar con eso. No estaba alineado Nacional desde directivos, hinchada y jugadores para cumplir los objetivos”, reveló.

Sobre las otras ofertas y el rumor que lo acercaba a América de Cali

El mediocampista colombiano también señaló que tuvo otras ofertas para continuar su carrera futbolística, pero que Alianza Lima siempre estuvo adelante en las negociaciones. “Yo quería participar en la Libertadores, vivir un torneo internacional. La primera opción era seguir en Nacional y no se pudo, así que empezamos a buscar. Hubo varios equipos interesados, pero por el tema económico o cosas como que tenían varios jugadores en carpeta, no se dio. Hubo un equipo que llegó un poco tarde porque ya tenía muy adelantada la conversación con Alianza”, aseveró.

Finalmente, Andrade descartó los rumores que lo acercaban a América de Cali. “Esa noticia de América no sé quién la dio, aparecía en prensa y redes sociales cuando yo jamás tuve un acercamiento. El acercamiento lo tuve hace año y medio cuando estaba Juan Carlos Osorio, el profe hizo todo el esfuerzo para que yo llegara. No se pudo dar porque era jugador de Nacional, tenía contrato y no iban a pagar la cláusula de salida. Incluso tuve una conversación con Tulio, me dijo que iba a preguntar en la junta directiva, pero jamás hubo otro llamado o acercamiento”, concluyó.





