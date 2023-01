Andrés Andrade, futbolista con amplia experiencia en el fútbol colombiano y mexicano, es uno de los últimos refuerzos que anunció Alianza Lima de cara al inicio de la temporada 2023. Y es que el cuadro íntimo es consciente de que necesitan futbolistas con un gran nivel, puesto que entre sus objetivos están el tricampeonato de la Liga 1 y realizar una buena actuación en la Copa Libertadores. Eso sí, el ‘Rifle’ se mostró contento por este nuevo reto y aprovechó para agradecer el recibimiento del hincha blanquiazul.

En diálogo con RPP, el mediocampista habló sobre su relación con Guillermo Salas, director técnico del elenco de La Victoria. “El profe ‘Chicho’ me llamó y me dijo que quería contar conmigo. En estos días, he podido conocer la forma en la que el profesor ve el fútbol, me parece muy bueno”, apuntó.

Consultado sobre su presentación en el estadio Alejandro Villanueva, Andrade reiteró su agradecimiento con el hincha blanquiazul. “Ya me habían hablado del hincha y de la fiesta que se vive en Matute. El recibimiento que me dieron lo llevo en el corazón”, señaló.

En relación a los objetivos de Alianza Lima para la temporada 2023, el volante cafetero aseguró que buscarán hacer un buen papel no solo en el plano local, sino también a nivel internacional: “Se ha hecho un grupo que no solo peleará por el torneo local, sino por también por la Copa Libertadores. Quiero que pasemos la fase de grupos y luego se verá”.

Finalmente, el ‘Rifle’ se refirió a Universitario de Deportes, el clásico rival de la escuadra íntima en la Liga 1. “Sé que Universitario es el clásico rival y para mi los clásicos tenemos que ganarlos como sea. Son esos partidos especiales”, concluyó.

Bellina confirmó que hubo acercamiento con Paolo Guerrero

“Nosotros dentro de la proyección deportiva ya contábamos con Hernán, estábamos convencidos que teníamos que traer una segunda opción de delantero, pero en un momento distinto, con un poquito más de juventud y características distintas para la Liga 1 y la Copa. Entonces trajimos a Pablo (Sabbag)”, mencionó José Bellina, gerente deportivo blanquiazul, en conferencia de prensa.

Sin embargo, esto no fue lo único que señaló José Bellina sobre este caso: “Las conversaciones con un jugador como Paolo son constantes. No se cortan de la nada. En algunos momentos pueden ser más constantes que en otros. En estos momentos hubo algún acercamiento, pero no se dio ningún avance”.





