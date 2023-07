A inicios de 2023, el nombre de Jesús Castillo era uno de los que llegó al club sin bombos ni platillos, luego de llegar a Alianza Lima proveniente de la Academia Cantolao. Sin embargo, el volante nacional ha sido uno de los refuerzos que más dejó contentos a los integrantes de la mesa directiva íntima, lo mismo que permitió que -esta tarde- se confirme su extensión de contrato hasta finales de 2026.

En total, fueron 17 presentaciones las que el volante peruano tuvo, en la presente temporada, con el club que lo vio nacer y que lo albergó en su paso por las divisiones menores. Con dos anotaciones en 932 minutos, ha dejado más que claro que es pieza clave en el esquema de Guillermo Salas.

Alianza Lima continúa trabajando en el tricampeonato nacional, pero no solo ello, sino que en tienda blanquiazul consideran que el club debe seguir ganando títulos, por lo que la permanencia de Jesús Castillo en la plantilla principal fue una de las prioridades cumplidas por la actual directiva del club victoriano.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego del empate sin goles ante Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a jugar la próxima semana cuando le toque visitar a Sport Boys por la cuarta jornada. Este compromiso está programado para el domingo 16 de julio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el estadio Nacional. Cuando estos conjuntos se vieron en el Apertura, los ‘blanquiazules’ se llevaron la victoria por 2-0 con goles de Hernán Barcos y Pablo Sabbag.

Hasta donde se sabe, los ‘blanquiazules’ han decidido no hacer algún refuerzo para el segundo semestre de la temporada y mantendrán la plantilla que inició el año. En cuanto a las salidas, Pablo Lavandeira se fue a Melgar tras no contar con los minutos esperados, mientras que a fines de agosto se tendrá que marchar Christian Cueva, a quien no le renovarán el contrato como en un principio lo habían planificado. En principio ‘Aladino’ deberá regresar a Al Fateh, pues todavía tiene contrato con ellos hasta el 2025.





