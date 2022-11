Un punto de quiebre importante, en Alianza Lima, para la obtención del bicampeonato nacional, fue la llegada de Guillermo Salas al plantel principal. Arley Rodríguez reconfirmó la afirmación, destacando las virtudes que le permitieron al estratega recuperar a un equipo que se encontraba muy golpeado.

“Sentía a la familia un poco separada, debilitada, pero llegó ‘Chicho’ y nos habló mucho, nos dijo que íbamos a comenzar de cero y, cuando es así, todo el mundo se quiere mostrar. Parecíamos el Barcelona porque todos se querían mostrar para quedarse en la oncena”, sostuvo el delantero del combinado blanquiazul en diálogo con ESPN.

Arley Rodríguez fue uno de los jugadores de Alianza Lima que recuperó su lugar en la oncena principal, tras la llegada de Guillermo Salas, por lo que no dudó en contar el espaldarazo que recibió por parte del entrenador nacional, quien siempre apostó por él.

“(Guillermo Salas) Me dio mucha confianza. Me dijo que me siguiera preparando de la mejor manera, que me equivocara sin miedo porque él estaba para echarse la culpa y que si en algún momento cometía un error, él lo asumía”, agregó el atacante colombiano.

Alianza Lima irá como Perú 1 a la Libertadores 2023

Tras superar a Melgar en la gran final de la Liga 1, Alianza Lima se quedó con el cupo de Perú 1 en la Copa Libertadores 2023. Es decir, el cuadro íntimo disputará el certamen continental desde la Fase de Grupos, asegurando un desembolso de tres millones de dólares por parte de la Conmebol. El sorteo donde conocerá a sus rivales será el 22 de marzo.

Cabe resaltar que el torneo iniciará el próximo 8 de febrero y sus tres primeras fases se disputarán desde la fecha mencionada hasta el 15 de marzo. Luego, la fase grupal iniciará el 5 de abril y culminará en la semana del 28 de junio.





