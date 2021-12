Alianza Lima sigue analizando qué jugadores continuarán en el club y quienes no. De momento, son cuatro jugadores los que ya no seguirán vistiendo la blanquiazul, pero hay otros quienes siguen en duda de si estarán para la próxima temporada. Uno de ellos es Arley Rodríguez, quien manifestó que espera quedarse y ganarse un puesto de titular.

“Me encantaría quedarme, pero el tema de negociaciones, de que me den la información de que sí quieren quedarse conmigo, hasta hoy no sé. Si me llego a quedar, seguiré trabajando por pelear un puesto, por sumar más minutos, aprovechando que se jugará más torneos, más ritmo, más competencia de juego. Y si me voy, me iré con mucho orgullo, por la puerta grande, con la tranquilidad de que di todo”, indicó para DirecTV Sports.

Sobre su estancia en La Victoria, afirmó que “me marcó Alianza Lima, me encantó y aprecio mucho lo que la hinchada me escribe y valoro mucho cada minuto en cancha”. Asimismo, manifestó que le hubiera gustado estar en todos los partidos de la temporada, desde el arranque, pero desde estuvo no dejó de apoyar.

“Quisiera haber jugado los 28 o 29 partidos que se disputaron haber estado de titular pero como técnico y tienes a Hernán, a Farfán que tiene que ingresar, el ‘Zorro’ que estaba bien, Aldair también. ¿Como técnico dónde me pones, sabiendo que soy un jugador que puedo hacer las cosas bien? Por eso, las veces que me tocaba estar desde el banco, lo hacía con todas las ganas”, explicó.

De no seguir en el elenco de Carlos Bustos, sostuvo que “no veo un motivo para no continuar en Alianza Lima. De pronto por ser extranjero y tengan mejores opciones, pero no veo un motivo real para que quieran mirar hacia otros lados”. Eso sí, no dudó en decir que “independientemente de lo que pase, yo soy muy agradecido y estoy seguro que van a buscar lo mejor para el club. Lo único que el que traigan o los refuerzos que vengan, que sean igual que los muchachos este año”.

Finalmente, se refirió a las amistades que entabló dentro del club, en especial, con Oslimg Mora. “Tuve un grupo muy sano con el que tuve una gran afinidad, incluyendo a Mora. Hice una amistad muy buena con ‘Oli’. Me sorprendió un jugador como puede, después de ese 2020 que fue tan difícil, reponerse rápidamente y ser hoy -para mí- el mejor lateral de la liga. Vimos lo que fue ‘Oli’, se consolidó y por eso fue a la Selección Peruana y seguramente va a tener muchas más convocatorias”, fueron los elogios al jugador.





