Alianza Lima consiguió una victoria importante el último fin de semana, luego de ganar por 2-0 a Cienciano. Si bien restan tres partidos más para que termine el torneo, es inevitable pensar en lo que se vendrá para la siguiente temporada. Con ello en mente, Arley Rodríguez ha iniciado con un trámite importante.

En diálogo con RPP, el atacante colombiano manifestó que “ya comencé mi tema de nacionalización que seguro sale a fines del otro año. Alianza Lima es mi prioridad y de todas formas me gustaría quedarme jugando en Perú”. Si bien indicó que de momento no se ha hablado de contratos futuros, es un hecho que hará lo posible por seguir en La Victoria.

“No hemos tocado el tema de la renovación, si me llaman ahora diría que esperemos al final. No es lo mismo hablar de eso ahora que saliendo campeón”, explicó jugador blanquiazul, quien renovó contrato para este año, por lo que queda pendiente si continuará o no en el club íntimo.

Por el momento, Rodríguez ha manifestado que su concentración y la de sus compañeros está puesta en lo que resta del campeonato. “Quedan tres partidos muy duros para los que estamos peleando. Que no se nos olvide César Vallejo, que también viene peleando. No podemos dar ventaja y esta recta final está linda”, sostuvo.

Si bien los tres puntos obtenidos en la altura benefician directamente a los blanquiazules, en la pelea por el Clausura, no se puede negar que se tuvo que sortear más de una adversidad para ganar, como los fueron los cánticos xenofóbicos que se dieron en Cusco, un hecho que empañó el partido, como sucedió en el duelo de la ‘U’ contra Melgar.

“Escuchamos los cánticos racistas de ayer en Cusco. En pleno siglo XXI se siguen viendo esas cosas contra gente de color, no sabría como explicarlo pero que hay que erradicarlo. A mí no me ofende, me eché a reír con Yordi Vílchez, pero igual no lo comparto”, finalizó Arley.





