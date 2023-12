El defensa argentino en mención tiene 29 años de edad, maneja ambos perfiles, y acaba de cerrar su etapa en Instituto jugando 42 partidos y sumando 3780 minutos entre Liga profesional, copa de la liga y copa argentina. Es jugador libre y accesible. El cuadro de La Victoria evalúa las opciones de un acercamiento, aunque el futbolista tiene algunas propuestas avanzadas. El ex Villa Dalmine, Temperley, Tigre e Instituto, fue el central con mayor porcentaje de éxito en duelos defensivos de la primera división del fútbol argentino en 2023 y esto interesó mucho a los blanquiazules.

No obstante, lo más concreto para Alianza Lima durante la semana será la llegada de Adrián Arregui, el volante argentino que está confirmado como flamante refuerzo a solicitud del entrenador Alejandro Restrepo. Para cuando el mediocampista argentino llegue al Perú, el club le tendrá preparada su camiseta 2024 para la sesión de fotos y enseguida se le anunciará como nuevo jugador blanquiazul. Tras los exámenes médicos firmará su contrato y entonces quedará listo para tener su primera sesión de entrenamientos junto a sus nuevos compañeros en EGB donde ya se desarrolla la pretemporada.

El ataque de Alianza Lima actualmente está compuesto por varios delanteros que juegan regularmente por las bandas y solamente tiene a dos futbolistas plenamente de área, como son el colombiano Pablo Sabbag y el argentino Hernán Barcos, quien adquirirá la nacionalidad peruana y dejará disponible un cupo de extranjero más para el plantel. Entonces, para Alejandro Restrepo lo que ahora tiene en dicha zona del campo lo considera importante, sin embargo cree necesario lograr el contrato de otro punta pero que dentro de sus características predomine la rapidez y efectividad para terminar las jugadas.

De la misma manera, el nuevo guía de los victorianos considera necesario poder sumar un pivote extranjero y otro central para la defensa. Yilmar Velásquez, su pupilo en Deportivo Pereira, tiene su aprobación , sin embargo, Independiente de Santa Fe solamente está considerando venderlo mas no cederlo a préstamo. El argentino Eric Remedi es otra alternativa , aunque aquí se compite con otros mercados sumamente poderosos económicamente hablando. Para la defensa, se tiene prácticamente concretado la incorporación a préstamo desde Newell’s old Boys del jugador Juan Pablo Freytes.

La apuesta Cabellos

Otro futbolista que reforzará el plantel el año 2024, es el argentino-peruano Catriel Cabellos. Ayer el jugador de 19 años llegó al Perú en compañía de su padre y esta mañana luego de pasar exámenes médicos quedará listo para firmar su contrato con la institución. Racing lo ha cedido a préstamo con cargo y una opción de compra establecida en el documento. Si no existe algún inconveniente, Catriel se pondrá bajo las órdenes de Alejandro Restrepo en la pretemporada. Es importante señalar que ya apenas llegó tuvo la oportunidad de saludar y cruzar algunas palabras con sus nuevos compañeros de equipo pues visitó el predio de EGB donde los íntimos ya desarrollan los trabajos de la pretemporada.

Una incógnita que será resuelta con el paso de los días, es si el guía colombiano contempla usarlo por la banda, como jugaba en la Reserva y en el primer equipo de Racing, o tal vez como volante central, tal como jugó en la selección peruana. Aquí es oportuno precisar que hasta la fecha ha sido convocado a la selección Sub 17, sub 20 y sub 23, quedando pendiente dentro de sus desafíos deportivos, su cita a la selección adulta con la cual -como ha declarado- tiene el deseo de clasificar al mundial de fútbol.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO