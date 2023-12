Ángelo Campos, Franco Saravia y Ángel de la Cruz (arqueros). Renzo Garcés, Brian Arias, Ricardo Lagos, Sebastián Aranda, Nicolás Amasifuén y Yordi Vílchez (defensas). Aldair Fuentes, Jesús Castillo, Axel Moyano, Piero Vivanco, Jairo Concha (volantes). Hernán Barcos, Franco Zanelatto, Gabriel Costa, Bryan Reyna y Kevin Serna (delanteros), serán los jugadores presentes en la primera sesión de entrenamiento. Todos trabajarán con normalidad a excepción de Vílchez quien el pasado 28 de noviembre fue operado la rodilla, específicamente, por haber desarrollado un quiste parameniscal. Dentro de un mes se estima que el central que fue bicampeón con los íntimos estará listo para unirse a los trabajos.

Sabbag renovará

Hoy, después de la sesión que será a un solo turno, los futbolistas almorzarán y luego podrán retirarse a sus hogares. Esto se repetirá todo el año. Los trabajos en Lurín, de acuerdo al programa establecido, serán hasta el 23 de diciembre, luego, habrán días libres por la Navidad y tras ello volverán a entrenar en sus instalaciones. Los primeros días de enero, concentrarán en Cieneguilla. Para ese entonces, el plantel que sufrió la salida de once jugadores tras perder la final de la Liga 1 y que ahora se encuentra en plena construcción, estará completo con los seis refuerzos del extranjero. Por ahora se sabe que el delantero colombiano Pablo Sabbag, quien este 15 de diciembre acaba contrato, renovará por un año.

Freytes negociando

Las negociaciones también se presentan muy favorables con el defensa argentino Juan Pablo Freytes. El fin de semana culminó su préstamo en Unión La Calera de la Primera División de Chile y ahora aguarda que las negociaciones entre Alianza Lima con Newell’s old Boys, el dueño de su carta pase, tengan un final feliz. Mientras tanto estará en Mendoza, Argentina, esperando el mejor desenlace. De no mediar algún inconveniente este acuerdo quedará sellado y recibirá enseguida los pasajes aéreos para viajar pronto hacia Perú para integrarse al elenco blanquiazul dirigido por el técnico Alejandro Restrepo.

Arregui confirmado

Quien sí está confirmado y estará pronto en Perú, es el medio argentino Adrián Arregui. El entrenador de los blanquiazules le conoce perfectamente y sabe que con su ayuda los desafíos deportivos del año 2024 se podrán conseguir. Y cómo no confiar en ello. Si el volante jugando el ascenso argentino con el club Temperley brilló anotando seis goles en 33 partidos, todos como titular. Sin embargo, es en el club Independiente de Medellín de Colombia donde ha dejado huella marcando 18 goles y logrando un número de 10 asistencias. La nueva estructura deportiva íntima quedó conforme con su contratación.

Alternativas

Quedan por cubrir tres puestos de extranjeros: delantero, central y pivote. Para la delantera se estaría mirando la chance del atacante chileno Ronnie Fernández del club Bolívar de La Paz, el argentino Facundo Ezequiel Suárez quien culminó contrato en América de Cali y Adrián Martínez, autor de 18 goles con Instituto de Córdoba el presente año. Este último es un jugador muy bien cotizado y que goza del interés de clubes de renombre de su país tales como Independiente y Racing de Avellaneda. Eric Remedi y Yilmar Velásquez, son las alternativas en el puesto de pivote. El argentino tiene ofertas muy importantes y pronto decidirá la mejor para él. El colombiano solo saldría de Santa Fe vendido.

En tanto, Carlos Zambrano no se sumará a la pretemporada, pese a que sigue siendo jugador de Alianza Lima. Esto, debido a que no pasó los exámenes médicos el fin de semana. Situación similar es la de Santiago García. En ambos casos existe una alta probabilidad de que no continúen en la institución, debido a que no encajan en los planes del técnico Restrepo. Los dos futbolistas tienen un año más de contrato, hasta diciembre del 2024.

