El actual campeón va con todo. Alianza Lima continúa reforzando sus líneas con la intención de hacer una gran fase de grupos en la Copa Libertadores 2022 y tentar alcanzar el bicampeonato nacional (por el momento oficializaron a Christian Ramos, Pablo Lavandeira, Piero Vivanco y Franco Zanelatto). Por ello, siguieron de cerca al atacante Darlin Leiton, una de las ‘joyas’ del fútbol ecuatoriano (el acuerdo ya está).

Formado en Independiente del Valle, el atacante posee un regate explosivo, el mismo que ha logrado demostrar en la Copa Libertadores Sub 20 (actual campeón del certamen) y de la Serie A de Ecuador. A ello, le suma visión de juego, la que no solo le permite habilitar a sus compañeros, sino también el no ponerse nervioso al momento de la definición.

A sus cortos 20 años, Darlin Leiton llegaría a Alianza Lima con un título de Copa Sudamericana en la mochila, motivo más que suficiente para llenarle los ojos al profesor Carlos Bustos, quien no dudó en darle el visto bueno al deportista para sumarlo a sus filas.

Cabe destacar que la incorporación del jugador estaría cerrando la ventana de los extranjeros en el conjunto de La Victoria, ya que aún poseen en su plantel a Edgar Benítez, Hernán Barcos (próximo a renovar), Pablo Míguez, Pablo Lavandeira, Franco Zanelatto (estos tres últimos con trámites de nacionalización avanzadas) y Arley Rodríguez.

Alianza Lima sigue trabajando en el armado de su plantel

El último miércoles, Alianza Lima hizo oficial la contratación de dos nuevos jugadores para la temporada 2022. Piero Vivanco y Franco Zanelatto defenderán al cuadro victoriano la próxima temporada. Con ellos, Carlos Bustos sumará nuevas variantes en la zona media del campo; sin embargo, aún hay algunas posiciones que debe reforzar, una de ellas es el arco.

Bustos conversó con Radio Ovación y dio detalles si llegará al club un refuerzo en el arco: “La partida de Steven dio lugar a que pueda venir un arquero de experiencia, creo que tenemos jugadores jóvenes de mucha proyección pero no tienen ni un partido disputado en el arco de Alianza y eso es una incertidumbre”.





