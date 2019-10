Pablo Bengoechea y su singular frase sobre el arbitraje: "El ‘Barbas’ hará justicia al final del Clausura"

Pablo Bengoechea , en conferencia de prensa, habló de los árbitros y cómo las decisiones de estos han perjudicado en los partidos de Alianza Lima . Además hizo un 'mea culpa' ante los errores en la pelota parada del equipo blanquiazul.

"Si uno habla siempre de los árbitros, suena a excusa. Y yo no tengo ninguna excusa, sé que tenemos a uno de los mejores equipos dentro del torneo, o al segundo porque Sporting Cristal viene jugando hace tiempo y es obvio que no estamos primeros por muchos fallos. Hubieron penales claros que no fueron cobrados ( UTC, Universitario de Deportes), y el ‘Barbas’ mira para abajo y va a hacer justicia al final del Clausura" comentó el entrenador blanquiazul.

"Tenemos fallas que aún estamos a tiempo de mejorar. Una de las principales dificultades que tenemos es la pelota parada, porque en líneas generales estamos defendiendo bien. Estamos igualados en puntos con Sporting Cristal y el domingo estamos yendo a Arequipa a jugarnos una final prácticamente", añadió.

Pablo Bengoechea tiene claro que el objetivo de Alianza Lima es llegar a la final y que a pesar de que es complicado, tienen el equipo que podría hacer posible el sueño blanquiazul. "En caso de que no logremos clasificar sería algo por lo que sufriremos mucho".

El entrenador blanquiazul también hablo sobre la clasificación del equipo femenino de Alianza Lima a la final de la zona Lima. "No he tenido la oportunidad de hablar con ellas y cómo futbolistas tenemos la costumbre de no acercarnos cuando a un equipo le está yendo bien. Más que nada por cábalas que tenemos" concluyó Pablo Bengoechea, entre risas.

Alianza Lima visitará a Melgar en Arequipa este domingo a las 15:30 pm por la fecha 13 del Torneo Clausura. El partido será transmitido por Gol Perú y como siempre podrás seguir todas las incidencias en Depor.com.

Foto/video: América TV

