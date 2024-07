Son momentos de mucha incertidumbre en Alianza Lima. Perder nuevamente ante Universitario -segunda vez en el año- hizo tambalear los cimientos institucionales del club. La primera consecuencia fue la salida del entrenador colombiano Alejandro Restrepo, a quien se le acabó el crédito luego de no ganar el Apertura, no trascender en la Libertadores ni poder vencer a la ‘U’. No rescatar un buen resultado en Ate fue el detonante, pero no fue la única repercusión. Bruno Marioni solicitó su renuncia al cargo de director de Fútbol Profesional luego de discrepancias con la administración sobre el posible nuevo técnico (el argentino continuará en sus funciones porque desde La Victoria no aceptaron su postura).

Marioni había acordado con Cristian Díaz para que sea el nuevo entrenador de Alianza. El estratega ya había renunciado a Deportivo Morón de la segunda división argentina y, tal como se lo confirmó a Depor, solo esperaba los pasajes para venir a Lima. Sin embargo, la administración blanquiazul rechazó el acuerdo, lo que generó la decisión del director de Fútbol. Y si bien aún no se sabe quién será el nuevo DT, Diego Ortiz estará de manera interina frente a Unión Comercio.

Esto hace que Alianza Lima esté contra el reloj para buscar al sustituto de Restrepo. Con el fallido acuerdo con Díaz, varios nombres han entrando en carpeta, pero uno -en las últimas horas- ha comenzado a tener mucho mayor peso: Pablo Bengoechea. El uruguayo, con un pasado en tienda íntima, suena nuevamente para ponerse el buzo y darle dirección al conjunto en estos momentos de tensión.

Los victorianos necesitan un técnico que posea liderazgo, conozca al plantel, el campeonato en sí y que potencie a los jugadores, para así no perder tiempo en medio del Clausura. Características que ‘Bengo’ tiene, sobre todo manejando a Alianza Lima. Con dos etapas en Matute, el entrenador uruguayo sabe de sobra manejar estos momentos de clima poco favorable, goza del apoyo del hincha y sus números lo avalan.

Bengoechea tuvo dos etapas en el elenco blanquiazul, una más memorable que la otra. La primera, de 2017 hasta diciembre de 2018, sacándolos campeón y cortando una sequía de 11 temporadas sin títulos nacionales. Se fue por decisión propia y seis meses después fue llamado nuevamente para hacerse cargo del equipo en 2019 tras la salida de Miguel Ángel Russo; en aquella etapa estuvo hasta marzo del 2020.

Las características del DT que necesita Alianza

Su liderazgo

A ‘Bengo’ le decían el ‘Profesor’ por la forma de ejecutar sus tiros libres cuando era futbolista. Pero ese apodo también lo sigue como técnico. En Alianza, más allá de que su fútbol no era vistoso, lograba lo más importante: ganar. Implantó una idea de juego clara, el resultado por encima de todo y la fórmula le salió, siendo imbatibles como locales durante la campaña 2017, en la que ganaron el título nacional.

No solo eso, su manejo de grupo y de las emociones para quitarle presión a sus propios jugadores era vital. Una situación que ahora encajaría de manera perfecta dado el contexto que vive Alianza Lima, con la necesidad de levantar cabeza y ganar el Clausura para tentar una definición por el título frente a Universitario.

Conoce el medio

Antes de llegar a Alianza Lima, ‘Bengo’ fue incluso técnico de la Selección Peruana. Conoce el medio peruano y el torneo de sobra. Dirigió al club blanquiazul en total, contando sus dos eras, 134 partidos. Fue campeón en 2017 al ganar el Torneo Apertura y Clausura y no tener la necesidad de ir a una definición; finalista en 2018 ante Sporting Cristal y en 2019 finalista otra vez frente a Binacional, esta última con mención aparte por llegar a mitad de año tras la renuncia de Miguel Ángel Russo por malos resultados. El charrúa sabe además manejar situaciones así, de asumir el cargo en momentos tensos.

Se podría decir que Bengoechea encontró su lugar en el mundo en Matute. Alianza es el club que más partidos dirigió como entrenador y le dio uno de los dos títulos que tiene en su palmarés como DT. Tras su paso por La Victoria, dejó de estar en el banquillo para ser director deportivo de Peñarol, entre 2020 y 2023. Volver al cuadro blanquiazul sería todo un honor y reto.

Números de Bengochea en Alianza Lima Partidos Triunfos Empates Derrotas Goles encajados Goles recibidos 2019-2020 34 16 9 9 51 45 2017-2018 100 48 22 30 139 114

Potencia a los jugadores

‘Bengo’ también sabe llegar al jugador, además de convencerlos, puede potenciarlos. Ya lo hizo en el pasado con Alianza. La campaña del 2017 será recordada por el destape de Aldair Fuentes, un nombre que el charrúa apostó, confió en él y le dio resultados, siendo clave en muchas jugadas de pelota parada, lo que además generó a posteriori su venta al Fuenlabrada de España. De llegar, volvería a reencontrarse con el mediocampista.

Pero Fuentes no sería al único del plantel que podría volver a ver el uruguayo. Kevin Quevedo y Ángelo Campos estuvieron durante su gestión, con diferentes oportunidades. El joven delantero sí gozó de chances hasta su salida a finales del 2019; mientras que el golero atajó un par de partidos dado que aún se mantenía en vigencia Leao Butrón, líder del plantel en ese momento.

Números de los jugadores que dirigió Bengoechea y están en el actual plantel de Alianza Lima Partidos Goles Asistencias Aldair Fuentes 106 13 5 Kevin Quevedo 94 17 10 Ángelo Campos 10 - -





