El tiempo de cuarentena ha traído consigo que muchos jugadores pierdan su nivel debido a que durante más de tres meses tuvieron que ingeniárselas para entrenar desde casa, con los implementos que contaban. Sin embargo, Beto Da Silva asegura que esta para le ayudará a arrancar nuevamente y demostrar su mejor versión con Alianza Lima.

“Me va a venir muy bien la pretemporada que vamos a hacer para ponerme a punto y la gente podrá ver mi mejor versión, que aún no la he podido mostrar”, señaló el jugador ‘blanquiazul’ que, en lo que va del Torneo Apertura, ha sumado tan solo 90 minutos en la Liga 1 y 60 minutos en la Copa Libertadores.

En la misma conversación el jugador se refirió a la emoción que le genera defender la camiseta del cuadro íntimo. “Cuando uno escoge ser futbolista, lo más lindo es pasar momentos como el que estoy viviendo, llegar a un club grande como Alianza, tan popular, con tanta gente. Me ha tocado estar en clubes que no tienen esa popularidad”, señaló.

“Cuando yo firmé por Alianza Lima hasta había gente en el aeropuerto. Yo cuando estaba en México y ya iba a llegar a Alianza, sentía por redes esa presión de llegar a un club grande y eso me emociona y me motiva mucho. Incluso, antes de venir a Alianza yo hablé con Sergio Peña que es un gran amigo y me contó todo lo que significaba el club y eso me llenó de ilusión, por eso no dudé en venir”, continuó.

Finalmente Beto Da Silva elogió a todos los hinchas del cuadro ‘blanquiazul'. “Sin duda lo que más me ha impresionada de Alianza es la hinchada. Cuando salía a la calle como jugador de Alianza, se nota la pasión del hincha. Cuando eres jugador de este club te reconocen en todos lados”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: rutina intensa de cardio para bajar de peso