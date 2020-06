Las prácticas no cesan. Los jugadores no dejaron de mantenerse en forma, para cuando anunciaran un posible retorno a las canchas. Ahora con la fecha definida, es indudable el esfuerzo que seguirán cumpliendo para volver con todo al campeonato. Uno de ellos es Beto da Silva, que no ha dejado de compartir sus rutinas en plena cuarentena.

Utilizando su cuenta de Instagram, ya sea por stories o fotos, el atacante de Alianza Lima ha dado a conocer parte de su rutina de ejercicios en casa, buscando siempre mantener su estado físico, pese al cautiverio.

Esta vez, el delantero de 23 años subió un video en la bicicleta estática ejercitándose, pero el detalle que más llamó la atención fue la espectacular vista que se luce desde el balcón de su departamento.

De vuelta a las canchas

Como si fuera una coincidencia, mientras que Da Silva se encontraba entrenando, los directivos de los 20 clubes de la Liga 1 se encontraban en reunión, para definir los formatos y fechas para el retorno del campeonato.

Se pudo conocer que se eligió al 22 de junio para el retorno a los entrenamientos, los cuales se realizarán bajo los estrictos protocolos aprobados por el Instituto Nacional del Deporte. Mientras que el reinicio del Torneo Apertura será el 31 de julio.

Respecto al Torneo Clausura, se conformarán dos grupos (pares e impares), según el puesto ocupado en el Apertura, par posteriormente los líderes definan al campeón del Clausura. Y para la definición por el título nacional, participarán los ganadores del Apertura, Clausura y los dos mejores clubes en la tabla acumulada.

