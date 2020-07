La llegada de Mario Salas a Alianza Lima ha hecho que los jugadores estén atentos a cada uno de los requerimientos que quiera el profesor, pues el estratega necesitará que todos estén al 100% para cada encuentro que se viene en el torneo. Beto Da Silva es consciente de ello, por lo que no duda que logrará ganarse un lugar en el once titular del ‘Comandante’.

“Hemos conversado con él (Salas) personalmente. Cree que tengo la capacidad para jugar de extremo y tengo el físico. Puedo ser de utilidad ahí o por el centro. Será cuestión del entrenador, pero yo debo prepararme”, sostuvo Da Silva para GOLPERU, no sin antes comentar qué busca el técnico chileno en un ‘9′.

“A Salas le gusta jugar con un delantero que juegue en el espacio vacío. Nunca puedes esconderte y siempre ser una opción de pase. Para lo que él pide, necesitas un buen estado físico y él me lo explicó”, detalló.

Sus objetivos personales dentro del club tampoco los deja de lado, pues tiene claro que debe llegar a ser campeón con los íntimos y dejar huella en el club. “Quiero hacerme un nombre en Alianza Lima. Me siento cómodo y la recepción fue buena de los jugadores y los hinchas. Les quiero agradecer haciendo muchos goles y logrando títulos. Tenemos que salir campeones”, indicó.

Beto Da Silva jugó un partido esta temporada, antes de la para, frente a Universitario de Deportes, donde sumó los 90 minutos. Este partido, así como la mayoría de los que tuvo el equipo en el torneo local y la Copa Libertadores no fueron de los mejores, por lo que el plantel se ha trazado dar la vuelta a la página para lograr e objetivo del título.

“No hemos empezado bien, pero no es la primera vez que le pasa a un equipo. Yo he estado en equipos que iniciaron mal y luego salieron campeones. Tenemos jugadores de mentalidad fuerte y la obligación de ser campeones”, señaló Beto.

