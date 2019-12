Alianza Lima cayó 4-1 ante Deportivo Binacional por el partido de ida de la final del torneo peruano que se jugó el domingo pasado en Juliaca. Los íntimos quedaron disconformes con el arbitraje y después del enfrentamiento llegaron los reclamos, principalmente por la expulsión de Anthony Rosell y la supuesta falta no cobrada a Aldair Rodríguez.

Al respecto, el jugador de Binacional se pronunció en una entrevista con Las Voces del Fútbol y aseguró que el ‘Poderoso del Sur’ hizo los méritos suficientes para ganar el duelo.

“Entiendo la incomodidad de Pablo Bengoechea en sus declaraciones. Respeto mucho lo que diga. Pero ni el VAR ni los árbitros meten los goles, el mérito fue nuestro que supimos hacerles daño”, sostuvo Aldair Rodríguez.

“Si a Rosell le hubieran sacado la amarilla, que era lo más justo, no hubieran pedido la roja para mí. No soy mala leche, fue casual el golpe. Mi jugada si la ve el árbitro, la de Rosell va al VAR porque no la ve”, añadió.

Es preciso destacar que Alianza Lima y Binacional se volverán a encontrar el domingo 15 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva. Recuerda que el duelo será transmitido por GOLPERU, pero en Depor.com podrás encontrar el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima: hinchas en el aeropuerto. (Video: América TV) 09/12/19#

