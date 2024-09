Alianza Lima se encuentra en plena lucha por alcanzar el título de la Liga 1 2024, pero al mismo tiempo, en el club ya sacan cuentas de lo que viene siendo la temporada. En ese sentido, el director deportivo de los blanquiazules, el argentino Bruno Marioni, se tomó un tiempo en su apretada agenda para hacer un balance de la campaña. Durante una entrevista en el programa Tiempo Muerto de YouTube, conducido por el periodista Giancarlo Granda, el exfutbolista abordó varios temas cruciales. Entre lo más destacado, se refirió al paso fallido de Jeriel de Santis, quien no logró consolidarse en el equipo, y a los deseos de los hinchas de ver ampliado el Estadio Alejandro Villanueva.

Uno de los puntos más discutidos fue el paso de De Santis por Alianza Lima. El delantero venezolano de raíces peruanas llegó al club durante el Torneo Apertura, en un momento en que las lesiones de jugadores clave como Pablo Sabbag hicieron urgente la necesidad de reforzar el ataque. De Santis, quien venía del Boavista de Portugal, era visto como una solución inmediata.

Sin embargo, su rendimiento estuvo muy por debajo de las expectativas y a principios del Torneo Clausura terminó dejando el equipo para fichar por el Intercity de la Tercera división de España. Al respecto, Marioni explicó que la decisión de su fichaje no fue responsabilidad de una persona en particular, sino una apuesta del club en conjunto.

“Lo trajo Alianza Lima. Todos los jugadores vienen por Alianza Lima. No los trae nadie. Los contrata Alianza. No los contrata Bruno Marioni, no los contrata Federico Flores, no los contrata Alejandro Restrepo, no los contratan las personas, sino el club”, subrayó Marioni, despejando dudas sobre el proceso de fichajes y aclarando que, en su momento, la contratación de De Santis se dio debido a la urgencia por cubrir la baja de Sabbag.

En su intervención, Marioni también profundizó sobre las complicaciones que enfrentó el equipo en el mercado de fichajes debido a las restricciones de cupos extranjeros. Al estar las plazas extranjeras completas, Alianza Lima no tenía más margen para incorporar foráneos y se vio obligado a buscar alternativas en el mercado local.

“Nos impidió tener a un jugador que para nosotros era importante y que hubiera sido importante tenerlo toda la temporada”, lamentó Marioni en referencia a la ausencia prolongada de Sabbag, lo que obligó al club a apurarse en buscar reemplazos sin demasiado éxito.

Jeriel de Santis fue jugador de Alianza Lima hasta agosto último, cuando se fue al Intercity de España. (Foto: Club Alianza Lima)

Otro de los temas candentes en la conversación fue la ampliación del Estadio Alejandro Villanueva. Giancarlo Granda, reflejando el sentir de muchos hinchas, planteó la necesidad de modernizar Matute para poder albergar a más aficionados, dado que la demanda actual supera con creces la capacidad de la infraestructura. “Ya les queda chico el estadio, ¿no? Son conscientes de ello”, cuestionó el periodista, haciendo eco de una demanda entre los seguidores blanquiazules.

Ante esta inquietud, Marioni reconoció la situación, aunque no pudo ofrecer detalles concretos sobre los planes de expansión. “Sabemos que nos queda chico. Ojalá entraran los 12 o 13 millones de hinchas acá”, respondió de manera humorística, pero dejando claro que la ampliación es una necesidad latente. Sin embargo, se mostró cauteloso al hablar del tema, afirmando: “No tengo autorización para hablar mucho sobre el tema”.

El Estadio Alejandro Villanueva tiene una capacidad para 33 938 espectadores. (Foto: GEC)

Los próximos retos de Alianza Lima en el Torneo Clausura





El próximo partido de Alianza Lima será ante Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el sábado 28 de septiembre desde las 8:30 de la noche (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo blanquiazul, que es dirigido por el argentino Mariano Soso, tiene el objetivo de ganar el Torneo Clausura para asegurar su clasificación a los play offs por el título nacional. Luego del compromiso ante el ‘Dominó’, el cuadro de La Victoria tendrá que enfrentar a UTC de Cajamarca (V), Sport Huancayo (L), Deportivo Garcilaso (V) y Cusco FC (L). Le quedan solo dos salidas más en el certamen.

Alianza Lima enfrenta a Melgar este fin de semana por la fecha 13 del Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR