Alianza Lima es la primera opción para campeonar en la Fase 2 de la Liga 1, pero Carlos Bustos sabe que aún no puede celebrar por dos motivos: el objetivo aún no se alcanza y el público no puede celebrar con ellos en el estadio. Precisamente, en este último punto se encargó de confesar un sueño que lo persigue en los últimos días.

“Hoy que no está el público en la cancha, las redes sociales es una conexión fundamental. Ojalá pronto los hinchas puedan volver al estadio y este sentir y ese apoyo, que a nosotros no nos ha tocado desde que estamos, a mi me encantaría dirigir un partido en Matute con el estadio lleno, es difícil por la situación que vivimos y creo que no lo vamos a vivir este año”, sostuvo el entrenador en diálogo con Equipo F de ESPN.

El estratega de Alianza Lima sabe que es muy importante el armado de plantel que consiguieron para la presente temporada, el mismo que le permitió construir una sólida defensa y un ataque que aparece en los momentos claves para sacar adelante partidos muy complicados.

“Tenemos jugadores de mucho prestigio y algunos jóvenes que se vienen posicionando. Antes de hacer un equipo que intente jugar bien, es importante la relación que tengamos en el grupo. Hay jóvenes con objetivos particulares, cada uno ha puesto lo mejor y han dado siempre buenos mensajes”, agregó.

Los números de Bustos en Alianza Lima

Alianza Lima ocupa el primer lugar de la tabla de la Fase 2 con 33 unidades y en el acumulado continúa con su liderazgo con 49 puntos. No obstante, los rimenses, que ocupan el segundo puesto, tienen dos partidos pendientes, por lo que los íntimos deberán seguir sumando más victorias, a fin de asegurar su pase a la semifinal de forma directa.

Respecto a derrotas en este año, los íntimos solo han tenido una, contra el elenco de Roberto Mosquera en la sexta fecha de la Fase 1. Desde entonces, se ha mantenido invicto en 17 cotejos; además, tiene trece partidos con el arco en cero y posee en el acumulado el menor número de goles en contra con solo 13 en 22 partidos.

