Alianza Lima sumó un nuevo triunfo en el torneo local, acumulando así siete al hilo en lo que va del campeonato. Esto, además, le ha permitido al equipo de Carlos Bustos ubicarse en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con 26 puntos, a cinco del líder Melgar. ¿Qué dijo el DT al respecto y qué retos quedan por alcanzar?

“La seguidilla de victorias nos da chance de posicionarnos. Quizás en un tramo del torneo nos veían lejos, pero nos queda un partido suspendido y considero que el equipo entiende la manera de jugar cada cotejo”, explicó el estratega argentino en conferencia de prensa. Un dato importante es que les resta un choque contra Sport Huancayo.

Respecto al choque contra Municipal, Bustos señaló que “pienso que el equipo se ha sentido bien y cómodo. Tenemos la posibilidad de rotar jugadores y cada uno espera su chance y la ha aprovechado”. Además, elogió el trabajo de Arley Rodríguez, haciendo énfasis en que “acá queda demostrado que cualquiera puede iniciar o estar de relevo, porque son jugadores muy inteligentes”.

Un punto que no se dejó de lado en la rueda de prensa fue la Copa Libertadores. En ese sentido, el DT comentó que “nuestra participación en la Copa no ha sido como hemos querido. Factores hay muchísimos, pero no creo que sea el momento de explicarlos, eso sí podemos decir que hay un nivel muy alto”.

Finalmente, aclaró que “en la Liga 1 siempre estuvimos bien, pero siempre pensamos que podíamos posicionar en un buen lugar. [...] “Hay muchos equipos que juegan bien y nuestro siguiente partido será igual de complicado. La idea es ir ahora a cerrar la Copa y luego mentalizarnos en Cienciano”.

Este miércoles, Alianza Lima medirá fuerzas contra River Plate en el Monumental de Núñez, por la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras ello, tiene previsto enfrentar a Cienciano el próximo lunes 30 de mayo en Matute, para luego trabajar el choque contra Sport Huancayo el domingo 5 de junio.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.