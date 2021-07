Los equipos se trabajan de atrás para adelante. Esta frase parece haber encajado perfectamente en Alianza Lima luego de la llegada de Carlos Bustos, lo que le permitió al conjunto de La Victoria ubicarse como el equipo que menos anotaciones recibió a lo largo de su participación en la presente edición de la Liga 1.

Y es que el estratega argentino suele hacer énfasis en su trabajo defensivo, haciendo que el trabajo de los delanteros oponentes sea aún más complicado cuando se ponen cara a cara con la primera línea del cuadro de La Victoria que es respaldada por el gran momento de Ángelo Campos bajo los tres palos.

Alianza Lima solo encajó siete anotaciones en lo que va de la Liga 1, donde ya disputó 11 jornadas, dejando un promedio de gol recibido de 0.63 por partido, una cifra que -sin duda alguna- podría llevarlos a lo más alto del campeonato local, una vez que solucionen los altibajos que pasan sus delanteros.

Por lo pronto, la primera gran consigna de un equipo (mantener el cero en arco propio) está siendo llevado de gran manera por los íntimos, respaldados por un plantel con una mezcla perfecta entre experiencia y juventud que le permiten tener rotaciones importantes en todos los sectores del campo de juego.

Bustos pide igualdad

Carlos Bustos se mostró incómodo con las sedes que le tocarán a Alianza Lima en las próximas fechas. “No quiero que se tome a manera de excusa, pero la liga tiene que prestar atención a algunas cosas. Ya conocemos la programación de las fechas 3, 4 y 5. Todos los equipos deben rotar de cancha y algunos no lo hacen. No juegan en Villa el Salvador, no juegan en San Marcos. Tengamos cuidado con eso”, empezó.

“En agosto son siete partidos para los jugadores. Tengamos en cuenta que aparte de jugar partido cada tres días, tenemos que jugar en San Marcos que no es una cancha apta para la primera división. He hablado con muchos entrenadores porque no todos los equipos tienen la dificultad de jugar en una cancha y otra”, agregó Carlos.

