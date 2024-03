El último miércoles Alianza Lima registró su tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura 2024 y su cuarta caída en general, tras perder por 2-1 a manos de Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este resultado trajo consigo muchos cuestionamientos hacia el trabajo de Alejandro Restrepo y su comando técnico, por lo que tres futbolistas salieron junto a él en la conferencia de prensa para respaldarlo, además de hablar fuerte sobre el arbitraje en la Liga 1 Te Apuesto: Adrián Arregui, Carlos Zambrano y Sebastián Rodríguez.

El primero en tomar la palabra fue el mediocampista argentino, quien consideró importante que el plantel de Alianza Lima se ponga firme frente a las malas actuaciones de los árbitros que vienen suscitándose en el campeonato. Y es que el encuentro frente al ‘Papá’ no estuvo exento de la polémica, ya que los victorianos consideraron que Carlos Garcés debió irse expulsado en el primer tiempo debido a una fuerte falta sobre Juan Pablo Freytes, que incluso le dejó marcada la pierna derecha.

“En principio creo que es muy importante que hablemos de situaciones que en general en el fútbol están sucediendo. No creo que sea la manera de poder jugar un partido de fútbol, que el jugador no pueda tener la certeza de si se va a imponer justicia o no. Hoy fuimos perjudicados, venimos siendo perjudicados, no solo nosotros, varios equipos”, manifestó Arregui.

En esa misma línea, prosiguió: “Es momento que hablemos de que hablemos un poco sobre eso, esto no es una excusa. Venimos nosotros a tratar de que se hable, porque es muy importante. Estamos aquí para dar la cara, porque sería muy injusto que hoy (ayer) una persona, o un cuerpo técnico, por resultado futbolístico tenga que dejar el cargo. Nosotros somos los que jugamos y ponemos la cara, estamos representando a todo el plantel”.

Luego le tocó hablar a Carlos Zambrano, quien hizo hincapié en que estos malos arbitrajes vienen perjudicando a Alianza Lima desde la temporada pasada. Eso sí, aclaró que esto también viene dándose con los clubes de provincia, por lo que pidió un cambio por el bien del fútbol peruano en general. “No es de ahora, es del año pasado, ya hay jugadas muy rochozas, no es excusarnos. Estamos siendo perjudicados y esperemos que esto cambie, se tienen que tomar acciones lo más pronto posible para que el fútbol peruano crezca, por el bien de todos los equipos, no solamente Alianza, sino también varios equipos de provincia están siendo perjudicados”, sostuvo.

El ‘León’ afirmó que el plantel de Alianza Lima está unido a pesar de los malos resultados y dio un mensaje de respaldo hacia el comando técnico de Alejandro Restrepo. Recordemos que en un principio el zaguero no estaba en los planes de los ‘blanquiazules’ para esta temporada, pero fue reintegrado recientemente. “Lo más importante es que hoy en día el club está unido, el cuerpo técnico está unido, y eso es lo más importante. Los resultados no se están dando, somos conscientes de eso, pero estamos fuertes en las buenas y en las malas”, agregó.

Finalmente, Sebastián Rodríguez siguió la misma línea de sus compañeros, añadiendo un pedido expreso a lo hinchada victoriana. “Lo primero que vamos a hacer nosotros es una autocrítica, de igual manera necesitamos una autocrítica de los demás. Los criterios no están siendo los mismos en todas las canchas, y así se perjudica la Liga, está bueno que todos compitamos de la misma manera. Después un pedido especial para nuestra hinchada, que siga estando, que en estas condiciones en las que estamos va a ser más lindo darles el campeonato a fin de año”, puntualizó.





¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de esta derrota por 2-1 ante Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad dentro de un par de semanas cuando reciba a Los Chankas por la novena jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el jueves 28 de marzo desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, demás de su versión de streaming vía Liga 1 Play.

Tras ocho fechas disputadas, los ‘Íntimos’ registran cuatro triunfos y cuatro derrotas, lo que los ha llevado a ubicarse momentáneamente en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 12 puntos, habiendo anotado 14 goles y recibido 10. Estando a ocho unidades de Universitario de Deportes, líder del campeonato con 20, los ‘blanquiazules’ necesitarán encontrar su mejor versión durante el parón por la fecha FIFA, especialmente porque también tendrán que afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este lunes 18 será el sorteo y conocerán a sus rivales.





