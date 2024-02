La mayoría de equipos sudamericanos ya iniciaron sus actividades oficiales en la presente temporada, pero Carlos Zambrano aún no tiene un rumbo confirmado para continuar con su carrera futbolística. Si bien el exjugador de Alianza Lima sabe que hay posibilidades para seguir compitiendo a gran nivel, también es consciente de que el tema del retiro es una realidad que cada vez toma más fuerza en su cabeza, por lo que ya se va preparando para el momento en el que tenga que colgar los botines de manera definitiva.

“No tengo esas ganas de llegar a los 40 años jugando, por eso digo que mis respetos para Paolo (Guerrero) que llegó a esa edad. Uno quiere disfrutar un poco de la familia, también”, sostuvo el defensa nacional en diálogo con Sergio Peña, en el programa de YouTube que el mediocampista estrenó hace unos días.

Carlos Zambrano espera sumar un par de temporadas más compitiendo en clubes de buen nivel, pero considera que dicho periodo no lo extendería mucho, ya que sabe que el cuerpo no es el mismo que el de antes y que sería mucho mejor retirarse mostrando un rendimiento óptimo en el campo de juego.

“Uno tiene para dos o tres años, exagerando. Yo con un par, estoy feliz, con tres sí ya es complicado. Yo te puedo decir que quiero seguir jugando para que la gente escuche y diga ‘este se va a cuidar, se va a mantener’, pero hay un momento en el que uno tiene que dejar el fútbol y no que el fútbol te deje a ti”, agregó.

¿Cómo le fue a Zambrano en Alianza Lima?

Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima en enero del año pasado, siendo considerado uno de los refuerzos de lujo para afrontar la temporada 2023 tras su importante pasado en Boca Juniors. Y si bien tuvo buenos partidos, no cuajó todo lo que insinuó y terminó quedando fuera los planes deportivos del club para este 2024, donde los íntimos tienen dos retos: el título nacional y hacer un buen papel en la Copa Libertadores.

Así pues, el defensa central peruano completó 25 compromisos oficiales en total, siendo estos distribuidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores de la temporada pasada. Asimismo, marcó dos goles, vio 10 tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión.

Zambrano reconoció oferta de Uruguay y rechazó una de Argentina

Si bien el defensor tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del presente año, el DT Alejandro Restrepo no lo ha tomado en cuenta. No obstante, tal parece que el ‘León’ está muy cerca de volver a los terrenos de juego y lo haría en la Primera División de Uruguay.

“Gracias a Dios me han salido algunas ofertas. Dos equipos de Argentina del cual uno rechacé. Ese era Lanús, no estaba de acuerdo con esa opción. Fuera de ello, las opciones que más tengo son las de Uruguay. Ya sabrán el por qué, es un equipo que juega Copa Libertadores”, aseguró el zaguero en L1 MAX.

“No estaba en mis planes (fichar por Lanús). Me llamó hasta Independiente y Racing en su momento. Estar en Boca es el más grande del país. Imposible que vaya a River, así me ofrezcan 10 millones de dólares”, agregó el futbolista de 34 años.





