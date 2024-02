A destapar el lapicero y escribirlo en la agenda. Este martes, CONMEBOL dio a conocer la fecha en la que se realizará el sorteo de la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores, en la que Universitario de Deportes y Alianza Lima representarán a Perú desde la instancia en mención. Si bien aún no se ha detallado la hora de inicio de la ceremonia, el máximo ente sudamericano confirmó que será el lunes 18 de marzo el día en el que los clubes conocerán a sus respectivos oponentes en el certamen continental.

Es preciso señalar que este acontecimiento podrá ser visto EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de CONMEBOL Libertadores, así como por ESPN. Cabe resaltar que el sorteo contará con la presencia de los representantes de los equipos participantes, quienes se darán cita a Luque (Paraguay) para el evento.

Bajo este escenario, se espera la presencia de directivos de Universitario de Deportes y Alianza Lima en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, ceremonia que también contará con una amplia cobertura de Depor.com, donde encontrarás el minuto a minuto y las reacciones tras el evento.

¿Qué equipos peruanos podrían sumarse?

Cabe destacar que los cremas y los blanquiazules podrían no ser los únicos representantes peruanos en la fase de grupos del certamen internacional, ya que Melgar y Sporting Cristal también intentarán meterse en esta instancia, para lo que deberán ganar sus respectivos duelos de fase previa.

¿Cuál es el formato de la Copa Libertadores?

Serán 32 equipos los que integren la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Si bien ya existen 28 elencos que aseguraron su presencia en esta etapa, aún quedan cuatro cupos disponibles, los mismos que tendrán que lucharse hasta en tres series previas.

En la Fase 1, hay seis equipos de seis países con menor coeficiente en Conmebol, según la participación de sus equipos en las competencias internacionales. De esta manera, se sortearon tres llaves repartidas en estos bombos (Academia Puerto Cabello vs. Defensor Sporting, Aurora vs. Melgar y Aucas vs. Nacional), las cuales se jugarán a ida y vuelta.

El sorteo también definió la Fase 2, en la que participarán los equipos ganadores de la Fase 1 en sus series, más los demás clasificados a esta instancia. Dependiendo el ranking, CONMEBOL ubicó en los bombos del mejor al más bajo, complementado con los que llegue de la etapa previa y no se enfrenten así entre clubes del mismo país, a menos que lleguen desde la instancia anterior.

¿Qué partidos hay en la Fase 1 de la Copa Libertadores?

Academia Puerto Cabello (VEN) vs. Defensor Sporting (URU)

Aurora (BOL) vs. Melgar (PER)

Aucas (ECU) vs. Nacional (PAR)

¿Qué partidos hay en la Fase 2 de la Copa Libertadores?

Águila Doradas (COL) vs. Red Bull Bragantino (BRA)

E3 vs. Atlético Nacional (COL)

Always Ready (BOL) vs. Sporting Cristal (PER)

Godoy Cruz (ARG) vs. Colo Colo (CHI)

Sportivo Trinidense (PAR) vs. El Nacional (ECU)

E1 vs. Nacional (URU)

Portuguesa (VEN) vs. Palestino (CHI)

E2 vs. Botafogo (BRA)

¿Cómo están formados los bombos de Copa Libertadores?

Bombo 1: Fluminense, Palmeiras, River Plate, Flamengo, Gremio, Peñarol, Sao Paulo, LDU de Quito

Bombo 2: Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes de La Plata, Barcelona SC, Bolívar, Junior de Barranquilla

Bombo 3: San Lorenzo, The Strongest, Universitario de Deportes, Deportivo Táchira, Rosario Central, Alianza Lima, Millonarios, Talleres de Córdoba

Bombo 4: Caracas, Liverpool, Huachipato, Cobresal, Ganador G1, Ganador G2, Ganador G3, Ganador G4





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO