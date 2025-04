Mientras Alianza Lima se establecía en Cusco, sede de su próximo partido ante Deportivo Garcilaso, tenía un ojo puesto en el partido de anoche entre Universitario de Deportes y Melgar. La derrota del ‘Dominó’ aprieta la tabla del Torneo Apertura y por eso es clave sumar tres puntos hoy en el Garcilaso de la Vega. Sin embargo, una ausencia en la delegación viajera llamó la atención: Carlos Zambrano.

El nombre del ‘Káiser’ no figura en la lista de convocados de Alianza Lima para este compromiso. Después de haberse perdido el duelo contra Sao Paulo, que terminó 2-2 en el Morumbí por la Copa Libertadores, al estar suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, todo hacía indicar que su regreso se daría ante el ‘Pedacito del Cielo’.

Sin embargo, los hinchas tendrán que esperar un poco más. Desde el club aseguran que la ausencia de Carlos Zambrano responde a una decisión del comando técnico, ya que el jugador presenta molestias musculares que no le permiten estar al 100%. Se prefirió no tomarlo en cuenta para esta ocasión, a fin de no exponerlo a una posible lesión.

Esta es la lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Deportivo Garcilaso.

Pero para Gorosito no es un problema mayor, porque tiene piezas de recambio que han sabido responder cuando fueron exigidos. En ese caso, Erick Noriega se mantendrá como zaguero central junto a Renzo Garcés, quien vuelve después de estar ausente en el duelo por Copa Libertadores.

El ‘Samurai’ jugará en una posición que conoce a la perfección, pues recientemente actuó allí ante Sao Paulo y coronó una de sus mejores actuaciones en el plano internacional. Noriega ocupará la línea defensiva y como volante central estará Jesús Castillo, que también goza de la confianza del entrenador.

Con ello, Alianza Lima se enfoca en sumar tres puntos en el Cusco ante un rival que también es protagonista en el Apertura y tiene una oportunidad inmejorable de tomar el primer lugar, tras la derrota de Melgar. Los blanquiazul necesitan ganar para mantenerse con opciones de título, pues su margen de error ahora es mínimo.

Carlos Zambrano no estuvo presente en el partido ante Sao Paulo. (Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Sao Paulo en Brasil, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Deportivo Garcilaso, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el lunes 14 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

