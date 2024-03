Alianza Lima retornó a la senda del triunfo, luego de golear por 3-0 a Los Chankas, partido que se llevó a cabo por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Una de las figuras del cotejo fue Carlos Zambrano, quien marcó los primeros dos goles (aunque el primero luego se lo dieron a Sebastián Rodríguez) en el primer tiempo, dando confianza al plantel y seguridad para seguir buscando más anotaciones en el Estadio Nacional. ¿Qué dijo el zaguero y capitán al término del compromiso?

En diálogo con L1 MAX (ante Liga 1 MAX), precisó que se siente “contento por este triunfo. Creo que este grupo necesitaba la victoria, ya que veníamos de tres derrotas luchadas pero complicadas. Estamos en un buen grupo, uno sano que se merece ganar. Lo trabajamos en la semana y nos viene bien para lo que se viene en la Copa Libertadores, el cual será un reto más duro”.

Un punto que rescató fue que se mantuviera el arco en cero, pues “en los últimos partidos veníamos recibiendo muchos goles y ese era un punto que teníamos que corregir”. Asimismo, señaló que el gol que anotó desde fuera del área “son cosas que se dan. Uno no lo planea, no lo tiene en mente. Esto es fútbol, a veces te salen cosas bonitas como también errores”.

Sin embargo, algo que enfatizó mucho fue su presente como jugador: “Me mantengo tranquilo, porque sé la calidad de jugador que soy, nunca lo dudé, por más que recibí críticas en su momento. Yo sé que soy el mejor, digan lo que digan. Yo me la creo y así me critiquen o me tiren mala vibra, de la cabeza estoy muy bien, así que eso es lo importante”.

Incluso, agregó que “siempre he estado bien. La gente va a criticar, la prensa va a criticar, pero digan lo que digan siempre he sido el mejor. Yo me siento muy bien y poco a poco me sentiré más cómodo y con más confianza y eso es lo que necesita un jugador, confianza de su entrenador y de su gente, el apoyo de ellos y eso es lo que le importa a uno como jugador y como persona”.

Sobre la posibilidad de ser llamado a la Selección Peruana, Zambrano precisó que “lo más importante hoy en día es Alianza Lima, la selección llega poco a poco, no me desespero por eso, aún faltan varios meses, recién es mi primer partido desde el arranque con el equipo este año. Estuve en el partido contra Blooming, pero quiero afianzarme más y tratar de darle un poco más al equipo, que volvió a creer en mí”.

Finalmente, el jugador dejó en claro que su retiro del fútbol no está lejano. “Quiero retirarme lo más pronto posible y de la mejor manera. Sinceramente, me cuesta decirlo, pero cada vez le tengo menos ganas al fútbol. Mis últimos años quiero disfrutarlos de la mejor manera”, concluyó.

¿Qué se les viene a Alianza Lima y a Los Chankas?

Luego del partido contra Los Chankas, Alianza Lima tendrá su debut en la Copa Libertadores, al enfrentar a Fluminense (campeón de la edición anterior) en el estadio Alejandr Villanueva. Dicho compromiso se jugará el miércoles 3 de abril desde las 7:30 p.m. a través de ESPN y también por la plataforma de streaming Star PLUS. Luego de ello, vuelve a jugar el Apertura.

El rival que le sigue en el torneo local es Carlos A. Mannucci, al que enfrentará en el estadio Mansiche de Trujillo, por la decima jornada. El cotejo está pactado para el sábado 6 de abril a las 5 y 30 de la tarde. La transmisión se llevará a cabo por GOLPERU, canal que podrá ser visto a través del canal 14 de Movistar TV o 714, si es que quieres disfrutar las incidencias del compromiso en HD.

Con relación a Los Chankas, deberán recibir -en Andahuaylas- a Melgar de Arequipa, buscando afianzarse en la primera mitad de la tabla de posiciones con un triunfo, por lo que Juan Carlos Bazalar también enviará a sus mejores elementos al campo de juego, con la consigna de sumar un nuevo triunfo en casa. Este partido también lo verás por Liga 1 MAX, canal que podrá ser visto a través de DirecTV, Best Cable y Claro TV.





