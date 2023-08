Alianza Lima tiene siete partidos más por jugar, antes de que culmine el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Si bien cada uno de ellos será una final (por ahora el cuadro de Mauricio Larriera marcha en el tercer lugar, con 20 unidades), el tener la mayor cantidad de jugadores recuperados también será crucial, por lo que el departamento médico del club blanquiazul sigue de cerca a cada uno de los miembros en proceso de recuperación, como es el caso de Carlos Zambrano.

El central continúa trabajando por separado, pero asegura que poco a poco estará listo para volver a las canchas. “Estoy contento porque me estoy recuperando bastante bien, incluso ya estoy corriendo un poco. Si bien pasaron 25 días después de la lesión, sabía que igual iba a estar muy justo para los dos primeros partidos de las Eliminatorias, pero solo espero que a la Selección Peruana le vaya bien y saque buenos resultados ante Paraguay y Brasil”, dijo.

El ‘Kaiser’ se viene recuperando de un desgarro en el tendón que lo sacó del duelo contra UTC. Si bien su ausencia complicó un poco las cosas para los íntimos, el defensor confía en que sus compañeros seguirán adelante: “Lo fundamental es que no nos hagan goles, lo demás vendrá poco a poco. Felizmente el equipo ha recuperado la confianza y alegría, el torneo está duro, pero somos los campeones del Apertura y vamos por más”, indicó.

Asimismo, agregó que “poco a poco el grupo se está adaptando a la forma de juego que quiere el ‘profe’ [Mauricio Larriera]. Hemos conseguido buenos resultados y el equipo está tranquilo, contento y trabajando muy fuerte. Tenemos una semana más para trabajar y ante Cantolao será un lindo partido para ver la manera cómo nos estamos preparando”. Por ende, prefirió no caer en comparaciones: “Nunca son buenas las comparaciones. Con ‘Chicho’ campeonamos y con Mauricio poco a poco se irán dando los resultados”.

Otro punto en el que no ahondó mucho fue la renovación de Christian Cueva, ya que su contrato con Alianza Lima culmina a finales de agosto (este jueves). “Queremos que se quede, pero eso ya no depende de nosotros”, precisó.

Lo que se viene para la Selección Peruana

Si bien Zambrano no fue convocado por su lesión, sí se refirió al presente de la Selección Peruana, que este 7 de setiembre debuta en las Eliminatorias contra Paraguay. “Estoy tranquilo, porque a quien le toque ingresar lo hará de la mejor manera. Todos han crecido mucho y están en buen nivel. Yo no estaba para jugar esta clase de partidos y lo único que deseo es que le vaya bien a mi Selección, porque empieza un nuevo sueño”.

Además, enfatizó que espera que se arranque con el pie derecho en las Clasificatorias. En ese sentido, enfatizó que se debe sumar “lo máximo que se pueda. Por ahí sería bueno que se consiga el 50 por ciento de los puntos que están en disputa, para que los equipos no se disparen en la tabla y porque todos anhelados a clasificar de manera directa al próximo Mundial y no por repechaje. No será nada fácil pero dejaremos la vida para que así sea”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO