Alianza Lima se encontró en Matute con un duro rival como ADT. Los blanquiazules no estuvieron precisos en ataque, mientras que los tarmeños se mostraron aguerridos y muy ordenados en defensa, por lo que el encuentro terminó empato sin goles. Una vez acabado el partido, los hinchas blanquiazules evidenciaron su molestia por el resultado con algunos cánticos que decían “queremos jugadores que quieran campeonar”. Ante esto, el defensa Carlos Zambrano respondió por el fastidio de los presentes en el estadio.

“Desde la tercera fecha han dicho lo mismo. Nosotros nos concentramos en el objetivo que tiene el grupo, a veces los resultados se dan y a veces no, esto es fútbol. Todos queremos ganar, pero los resultados a veces no se dan”, dijo el ‘León’ en declaraciones para L1 MAX.

“Lamentablemente cuando no se gana suceden estas cosas. Es duro no poder ganar en casa, sabemos que estábamos punteando pero no sumar los tres puntos duele mucho. Ahora tenemos que levantar la cabeza, falta mucho aún así a seguir pensando positivo para tratar de sacar un buen resultado el próximo fin de semana”, agregó Carlos Zambrano.

El zaguero central explicó que tuvieron poco tiempo para entrenar con el nuevo técnico Mariano Soso. “Tuvimos dos días de trabajo, entonces no sé qué espera la gente. No hemos tenido casi nada de trabajo, pero ya iremos plasmando la idea del profe en el campo. Va a ser una semana larga, porque tenemos que preparar el partido contra Cristal, que va a ser más difícil aún”, finalizó.

Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)

Alianza Lima vs. ADT: lo que se les viene

Una vez finalizado el partido ante ADT de Tarma en Matute, Alianza Lima tendrá que pasar la página rápidamente porque tendrá un duro rival en la próxima jornada. Los blanquiazules deberán enfrentar a Sporting Cristal el próximo sábado 17 de agosto en el Estadio Nacional por la fecha 7 del Torneo Clausura, en un duelo programado para las 8 de noche. El cotejo será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.

Con su nuevo entrenador, el argentino Mariano Soso, quien llegó para reemplazar al colombiano Alejandro Restrepo, que salió del equipo tras caer en el clásico frente a Universitario de Deportes, los blanquiazules buscarán seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Para ello, deberán vencer a un rival directo como es Sporting Cristal, con el que perdió en el duelo que se enfrentaron por el Torneo Apertura a inicios de año.

ADT, por su parte, recibirá como local a Melgar de Arequipa el próximo viernes 16 de agosto desde la 1 de la tarde. El cuadro tarmeño tuvo un buen inicio en el Torneo Clausura, que lo mantiene luchando en los primeros lugares de la tabla y su principal objetivo es conseguir un cupo en algún torneo internacional el próximo año. Con el técnico Wilmar Valencia, el ‘Vendaval’ se ha mostrado como un equipo duro para batir en esta segunda mitad de temporada.





