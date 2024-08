Una nueva polémica se vive en el fútbol peruano. Universitario de Deportes visitó la ciudad de Arequipa el pasado miércoles 31 de julio (hace ya 10 días) para enfrentar a Melgar por la fecha 4 del Torneo Clausura, pero el partido no fue noticia por lo deportivo, sino por una gresca que protagonizaron los futbolistas de ambos equipos luego del pitazo final del árbitro Jesús Cartagena, pero esto no quedó ahí. Y es que, pese a que se informó quiénes fueron los jugadores involucrados en el incidente que hubo en el Estadio Monumental de la UNSA, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) no actuó rápidamente para aplicar las sanciones correspondientes, generando malestar en los demás clubes participantes de la Liga 1.

Poco después de la gresca, se conoció que Aldo Corzo, Jorge Murrugarra, Aamet Calderón, Yuriel Celi y Álex Valera de Universitario, así como Brian Blando, Pablo Lavandeira y Jefferson Cáceres de Melgar, habían recibido la tarjeta roja por lo ocurrido; sin embargo, luego señalaron que el árbitro no los había considerado en el informe final y el único sancionado en el encuentro fue Horario Orzán (que fue expulsado durante el partido). De esta manera, los mencionados estuvieron habilitados para disputar la quinta jornada del campeonato, pero -ante el panorama poco claro- ambos clubes decidieron no utilizarlos para sus respectivos enfrentamientos el pasado fin de semana.

¿Qué sucedió? El presidente de la CD-FPF, Miguel Grau, aseguró que el informe que entregaron el árbitro Jesús Cartagena y el delegado de campo era “incompleto y contradictorio”. Además, indicó que se le pidió ambos una aclaración de lo que se presentó, por lo que hasta una semana después del partido no existían sanciones a los jugadores que protagonizaron la pelea y estaban habilitados también para disputar la sexta jornada del Torneo Clausura. Esta decisión no hizo más que generar muchos comentarios por la poca capacidad de la comisión para iniciar los procedimientos en el debido plazo a los involucrados.

Así fue la bronca entre cremas y arequipeños

La respuesta de Alianza Lima sobre el caso

El último jueves 8 de agosto, el director de Fútbol Profesional de Alianza Lima, Bruno Marioni, habló fuerte contra los integrantes de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) por no sancionar a los futbolistas que protagonizaron el incidente en el encuentro entre Universitario de Deportes y Melgar. El directivo blanquiazul se mostró mortificado porque la entidad no tomó ninguna decisión habiendo “demasiadas pruebas” y aseguró que esto afecta el “crecimiento del fútbol peruano”.

“Me preocupa dónde están Miguel Grau, Oscar Fernández y Luis Molero, porque evidentemente hay una inconsistencia muy grande en sus funciones. Estamos realmente preocupados de tener que estar continuamente informando y pidiendo que tomen acciones sobre estas situaciones”, dijo el argentino en declaraciones para Radio Ovación. Marioni, a su vez, indicó: “Si ustedes recuerdan, Ángelo Campos fue sancionado en la misma semana y lamentablemente no pudimos tenerlo y, ojo, yo no me voy a quejar acá de la sanción de Campos, para nada, cometió un error, pero por eso mismo pedimos que la Comisión Disciplinaria tome cartas en el asunto”.

“Hay demasiados videos, demasiadas pruebas para tomar decisiones y hoy se están lavando las manos no diciendo nada, no actuando y esto lo único que hace es seguir poniendo en tela de juicio al fútbol peruano, a su liga, al crecimiento y a la honorabilidad de una liga que quiere crecer, pero que no mostramos con actos que eso se pueda hacer”, finalizó.

Bruno Marioni arremetió contra la Comisión Disciplinaria (Foto: GEC)

Por otro lado, ante la demora, Alianza Lima solicitó una asamblea de bases con urgencia para buscar la destitución de los miembros de la CD-FPF. A través de una carta firmada por su gerente general, Rafael Medina, la institución blanquiazul instó al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, a que tome una acción inmediata sobre este hecho que, según señalaron, viola algunos reglamentos de la Liga 1 2024 y le quita imparcialidad a la competición.

“(...) La mencionada Comisión Disciplinaria no emitió resolución alguna de suspensión preventiva sobre los involucrados, siendo más grave aún que al día de hoy, vía medios de comunicación, hemos sido informados que no habrá acción inmediata alguna por existir contradicciones entre el informe del árbitro y el delegado del partido”, se lee en la misiva enviada a las oficinas de la FPF.

Pese a que el argumento de la CD-FPF es que hubo incongruencias entre el informe del árbitro Jesús Cartagena y el delegado del compromiso, en La Victoria consideran que esto no es justificación para que hasta la fecha no haya ni siquiera una sanción preventiva. “(...) De acuerdo al Art. 79, en el inciso A, indica claramente que las Comisiones Disciplinarias tienen entre sus competencias especificas el sancionar las faltas graves que no hubiesen advertido los oficiales del partido (...), sí es obligación de la CD, mediante videos ayuda, establecer responsabilidades individuales que no fueran advertidas y la base de sus resoluciones no deben ser únicamente el informe del árbitro y delegado del partido”, remarcaron.

De esta manera, Alianza Lima requirió que se programe una asamblea de bases de manera urgente, con la finalidad de destituir a los miembros de la CD-FPF, encabezada por el Dr. Miguel Grau Quinteros. “Tomando en consideración lo expresado líneas arriba, solicitamos con carácter de urgencia se convoque a asamblea de bases y que tenga en punto de agenda la destitución inmediata de la mencionada Comisión que, por sus fallos erróneos, carentes de imparcialidad y violatorios a los reglamentos, ha desvirtuado la sana competencia que debe existir en un torneo organizado por el ente que usted preside”, sentenciaron.

¿Que dice el informe del árbitro?

El periodista Horacio Zimmerman publicó en sus redes sociales, también el mismo jueves, los informes presentados por el juez principal del Melgar vs. Universitario ante la Comisión Disciplinaria. En el documento mostrado se puede leer que el árbitro expulsó hasta ocho futbolistas de ambos equipos (cinco del equipo crema y tres del cuadro rojinegro), luego del partido disputado en Arequipa.

“Debo informar que después de finalizar el partido, se identificó al jugador Aldo Corzo (Universitario), quien estaba provocando con gesto obscenos al jugador Bernardo Cuesta. Seguido de ello, el jugador Alex Valera (Universitario) se acerca por la espalda y tira al piso, de forma violenta, al jugador de Melgar, Tomás Martínez, siendo en ese momento que se inicia la gresca”, se lee.

“Se tomó nota de todo lo ocurrido en el terreno de juego y, a su vez, fue corroborado por el equipo VAR. Asimismo, preciso que no se tomaron las medidas disciplinarias correspondientes en el terreno de juego debido a que los jugadores se retiraron rápidamente a sus vestuarios”, asegura el informe.

Informe del árbitro Jesús Cartagena, tras el U vs. Melgar. (Captura: X / @Horacon)

Presidente de la CD-FPF aclaró situación

Luego de que la Comisión Disciplinaria se convierta en blanco de críticas por informar el último jueves que, por el momento, no tiene en sus planes abrir procesos disciplinarios contra los jugadores de Universitario de Deportes y Melgar, el presidente de la CD-FPF decidió dar la cara este viernes 9 de agosto ante la ola de señalamientos, explicando la razón de la demora en los castigos para los involucrados en Arequipa. El mandatario decidió enfrentar las críticas dando su versión de los hechos en una entrevista con el programa de YouTube ‘Mano a Mano’ y, en un intento por aclarar la situación y justificar el motivo detrás de la aparente demora en la toma de decisiones, ofreció un panorama detallado de lo que ha ocurrido desde la noche del incidente.

“El tema es que recién esta situación se aclara el miércoles a las 11 de la noche. Yo he encargado a la secretaría técnica de la Comisión que, ya con las cosas claras, proyecten las resoluciones iniciando de oficio un proceso sancionador contra los jugadores que estuvieron involucrados en la gresca”, indicó Miguel Grau sobre el papel de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

“Esa resolución terminó de confeccionarse ayer en la noche (jueves) y hoy día (viernes) está siendo votada. Ya hemos votado cuatro de los cinco comisionados. Estamos esperando un voto y vamos a notificar a los clubes el día de hoy para que se defiendan. Esa es la razón de la demora, no hay otra”, agregó al respecto, tras la ola de críticas en las últimas horas.

Del mismo modo, Grau también destacó que la Comisión se rige por un procedimiento específico, diseñado para garantizar que las decisiones se tomen de manera justa. “La comisión se rige por un procedimiento, un procedimiento que los clubes han creado para resolver sus diferencias entre ellos. Nosotros no podemos saltarnos el procedimiento. Tengo que esperar los informes del partido porque con los informes, aquí y en todo el mundo, se inician los procesos tan de oficio o a pedido de parte”, explicó.

Comisión Disciplinaria abrió el procedimiento

Poco después, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) abrió un proceso a todos los involucrados en la gresca, en el que se encuentran Aldo Corzo, Alex Valera, Jorge Murrugarra, Yuriel Celi y Aamet Calderón por el lado de la ‘U’, así como también Brian Blando, Pablo Lavandeira y Jefferson Cáceres en el ‘Dominó’.

Con el objetivo de evitar futuros reclamos, pese a que no había una sanción oficial para estos jugadores, ambos clubes decidieron no alinearlos en la fecha 5 del Torneo Clausura; sin embargo, aunque para la sexta jornada tampoco no se los mencionó en el boletín, la CD-FPF cumplió con su trabajo de manera tardía e inició el procedimiento para emitir una resolución final.

CD-FPF y el proceso para sancionar a los jugadores de Melgar. (Imagen: CD-FPF)

Según pudo conocer Depor, en Universitario actuarán con celeridad y presentarán sus descargos lo más pronto posible, considerando que tienen tres días hábiles para hacerlo, contando desde el próximo lunes 12 de agosto. Recordemos que hasta antes de esta medida por parte de la CD-FPF, el comando técnico de Fabián Bustos había decido utilizar a los jugadores que estaban a la espera de una sanción y eso no cambiará, por lo que serán tomados en cuenta para este domingo cuando enfrenten a Sport Huancayo en la ‘Incontrastable (3:15 p.m.).

En lo que respecta a Melgar, seguirá la línea de la ‘U’ y buscará tener una respuesta rápida por el caso de sus tres jugadores. Aunque en un primer momento los dirigidos por Marco Valencia iban a enfrentar este sábado a Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental de la UNSA, la Liga Profesional de Fútbol comunicó este mismo viernes que el plantel del cuadro cutervino no pudo viajar a Arequipa. Pese a las gestiones, no encontraron vuelos hacia la Ciudad Blanca por la cercanía de su aniversario. Así está el fútbol peruano.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Andrés Manrique Periodista deportivo egresado de ISIL y Máster en Gestión Deportiva en Johan Cruyff Institute. Cuento con 8 años de experiencia en medios digitales. Melómano, aficionado a los videojuegos y entusiasta de la tecnología.