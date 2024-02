Carlos Zambrano arrancó el 2024 con la consigna de que debía buscar nuevos horizontes para esta temporada. Luego de un año con altibajos (cerró el 2023 con 25 partidos jugados de 44 posibles, dos goles y 1,906 minutos acumulados), el zaguero nacional recibió la noticia de que no sería considerado por la dirección deportiva de Alianza Lima, tras la reestructuración que atravesó esta área. En enero, Bruno Marioni, director deportivo del club íntimo, anunció que el ‘León’ no entraba en “la estructura deportiva de este año”, por lo que el jugador estuvo analizando propuestas de Argentina y Uruguay que no llegaron a concretarse. Sin embargo, a pocos días del cierre del libro de pases, el defensa podría tener una nueva oportunidad en La Victoria.

Con la ausencia de Yordi Vílchez para las siguientes fechas -Depor pudo conocer que se trataría de un edema óseo producto del entrenamiento-, se abre una puerta para que el ‘Kaiser’ vuelva a vestir la blanquiazul (tiene contrato por todo este 2024), a fin de completar la lista de defensas centrales, de cara a lo que resta del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, como la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si bien la decisión no es unánime -resta la aprobación de Alejandro Restrepo y ver cómo encajaría con su esquema de juego-, habría unos puntos pendientes que sí o sí deberá tener en cuenta Zambrano, no solo respecto al club, también con los hinchas. La revancha del título Uno de los golpes que más dolió a la hinchada de Alianza Lima fue perder el título nacional en el 2023. Los íntimos arrancaron aquella campaña con 14 victorias y cuatro derrotas en el Apertura, consiguiendo así el trofeo de dicho torneo, un logro que auguraba una tercera copa consecutiva de la Liga 1 en la vitrina principal del Alejandro Villanueva. Para el Clausura, Guillermo Salas no obtuvo los resultados esperados, principalmente en los clásicos contra Sporting Cristal (0-0) y Universitario (1-1) y fue cesado como DT. Hasta ese momento (finales de julio), Carlos Zambrano había disputado 18 partidos, la mayoría como titular. Luego, con la llegada de Mauricio Larriera, el zaguero perdió continuidad, pues un desgarro de tendón le impidió jugar los primeros cuatro partidos del estratega uruguayo. Una vez recuperado, se incorporó a la lista de convocados, pero su rendimiento fue irregular, con un promedio del 57% de duelos ganados y solo un 25% de pases acertados (excepto el duelo con Melgar, donde tuvo su mejor performance con el 88% de pases acertados y un 50% de duelos ganados). A pesar de esto, las críticas de los hinchas no llegaban como dardos, hasta la fiesta de cumpleaños que el propio jugador organizó para su esposa, luego del empate 0-0 ante ADT en Matute. ¡Lo tiene decidido! Carlos Zambrano anunció la fecha en que se retirará del fútbol profesional. (Foto: Alianza Lima) Si bien Zambrano no jugó aquel partido, debido a temas musculares, otros jugadores sí lo hicieron, como Bryan Reyna (fue titular) y Christian Cueva (ingresó a los 60′), lo que desató la ira de los aficionados. Hasta ese momento, Alianza tenía 33 puntos en la tabla y Universitario 35. Si vencían de local a ADT, los íntimos hubiesen pasado como primeros a una jornada de culminar el torneo (esa fecha la ‘U’ también empató). Lo que sucedió después ya se conoce. El cuadro crema, con Jorge Fossati al mando, se quedó con el título del Clausura e ingresó a la final directo (por estar en segundo lugar del Acumulado), empató a la ida por 1-1 en el Monumental (el ‘León’ jugó 27 minutos) y en Matute se consagraron campeones al ganar por 2-0 (Zambrano estuvo los 90′). Acoplarse a un nuevo sistema Para la campaña 2024, en Alianza Lima hubo una reestructuración en el área deportiva y, con ello, también un cambio en el comando técnico. Fue así como llegó Alejandro Restrepo, estratega colombiano que, desde que se incorporó a sus labores en el club íntimo, se fue ganando el respeto y cariño de los futbolistas, pero -más importante- ha logrado impregnar su idea de juego en ellos. Con estos cambios, también se contempló que Carlos Zambrano no continúe en el equipo, pero ante la oportunidad de que sea incorporado, ¿cómo podría encajar en un sistema de juego que fue trabajado desde la pretemporada? Aunque en el último partido que tuvieron los blanquiazules apostaron por una línea de cuatro en la defensa y ya no de tres, el que funcionara se debió al entendimiento que tienen los jugadores con lo que semana a semana vienen trabajando con el entrenador. Bajo este escenario, el ‘Kaiser’ tendría la misión de analizar bien los planteamientos que ya aplicó el equipo, especialmente, en la zaga. Aunque en un esquema 4-3-3 o 4-2-3-1 el seleccionado nacional se maneja mejor, por su experiencia con otros técnicos (con Salas y Gareca se desempeñaba con esos sistemas), en línea de tres no le fue muy bien (su último partido así lo jugó en la final de vuelta en Matute). Alejandro Restrepo trabaja con distintos esquemas de juego, aunque el que más ha probado es el del 3-5-2. (Foto: Alianza Lima) ¿Qué hacer, entonces? Antes de ensayar en qué sistema encajaría, lo primero será ganarse la confianza del técnico. El trabajo que realice en cada entrenamiento, sumado a la predisposición del jugador, le permitirán ver al estratega si calza o no con los conceptos futbolísticos que propone. Entre las cualidades que posee el ‘León’ están la recuperación y el saque largo, así como la asociación con el mediocampo, factores que serán de gran ayuda, en especial, ante la ausencia de Yordi Vílchez. Sostener una regularidad Como se dijo al inicio de este informe, Zambrano llegó a tener en el 2023 un total de 25 partidos jugados, de los cuales 22 fueron de titular y tres arrancó desde el banquillo, además anotó dos goles en el victoria por 2-1 frente a Deportivo Municipal en el Apertura y acumuló 1,906 minutos en campo. Si bien la mayoría de los duelos que jugó estuvo desde el arranque, no fue considerado en los otros 19 cotejos que se dieron en el año, entre la Liga 1 y la Copa Libertadores , ya sea por lesión, convocatoria a la Selección Peruana o sanción. Con estos números, se hace evidente que hay una deuda por parte del futbolista y la necesidad de que tenga mayor regularidad en el campeonato. ¿Cómo sostener esto? De concretarse la continuidad de Zambrano, uno de los puntos que deberá trabajar es la parte física. Luego de finalizado el torneo local, el jugador no estuvo en la pretemporada del equipo victoriano y, si bien trabajó por su cuenta, no es lo mismo que hacerlo bajo la exigencia que implica un torneo ya empezado. El tiempo que tome para que vuelva a estar en forma dependerá de su esfuerzo, así como del programa de entrenamiento al que sea sometido, siempre mirando la parte médica. Carlos Zambrano no tuvo la continuidad que esperaba, al sumar 25 partidos en el 2023. (Foto: GEC) Es más, hay un hecho que no se puede dejar de lado. Zambrano sufrió hasta en tres ocasiones problemas relacionados a las lesiones, los cuales provocaron que no sea considerado hasta en siete partidos. Por ello, una de las tareas a emprender es la prevención de lesiones , especialmente, en las prácticas, ya que en los compromisos esto puede ser relativo -hubo casos de jugadores que, durante los entrenamientos, se tuvieron que ausentar, como lo sucedido con Renzo Garcés a inicios de la pretemporada-. Recuperar el cariño de los hinchas Carlos Zambrano fue uno de los 23 jugadores que viajaron a Brasil en el 2019 para disputar la Copa América. En aquella edición, la Selección Peruana quedó como subcampeona, tras llegar a la final luego de 44 años. Si bien para las Eliminatorias a Qatar 2022 no estuvo desde el inicio, para los últimos cinco partidos sí jugó, incluyendo el repechaje. Con este precedente, así como el paso que tuvo por Boca Juniors, hizo que los hinchas de Alianza Lima tengan altas expectativas del defensa, especialmente, con la búsqueda del tricampeonato. No obstante, la falta de regularidad y el escándalo producido tras la fiesta que le organizó a su esposa, trajo consigo la resistencia de un sector de los aficionados, quienes consideraron que no debería continuar en el club blanquiazul. Incluso, un grupo de vándalos le colocó una corona fúnebre a las afueras de la casa de su familia, previo a la final de vuelta. Si bien el jugador ha mantenido un perfil bajo las últimas semanas, esto deberá ayudar a que poco a poco se reconcilie con la hinchada, que espera este año volver a celebrar con el club el título nacional. Eso sí, de continuar en Alianza Lima, tendrá que ser paciente y trabajar muy duro para sanear este pendiente, que es uno de los más difíciles que enfrentará.

José Carvallo sobre la llegada de Paolo Guerrero a Trujillo: "Va a ayudar mucho al plantel"