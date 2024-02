El último partido oficial que disputó Yordi Vílchez con Alianza Lima fue la final de vuelta de la temporada pasada, y si bien sumó algunos minutos en la ‘Noche Blanquiazul’ frente a Once Caldas, solo salió en banca en dos encuentros en lo que va de la Liga 1 Te Apuesto y todavía no ha podido debutar en el Torneo Apertura 2024. En ese sentido, el zaguero confirmó que no está pasando por un buen momento debido a una lesión y dejó un extenso mensaje en sus redes sociales.

Según pudo conocer Depor, el defensor de 29 años padece un edema óseo producto del entrenamiento, el cual sería una reacción a la operación en la rodilla a la que se sometió en noviembre del año pasado. Así pues, entrena de manera diferenciada desde hace dos semanas y tendrá un largo tiempo de recuperación antes de volver a ser considerado por Alejandro Restrepo.

Esto quiere decir que Yordi Vílchez no saldrá en lista este fin de semana para el partido ante Comerciantes Unidos y se perderá gran parte de este arranque del Apertura, y dependiendo de cómo evolucione su lesión, lo más seguro es que no esté en los primeros partidos de Alianza Lima en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin duda alguna, un dolor de cabeza para Restrepo y sus colaboradores.

De esta manera, el exjugador de Deportivo Municipal se manifestó a través de su cuenta de Instagram y dejó un sentido mensaje, hablando de cómo está viviendo todo este proceso desde lo emocional y espiritual. Asimismo, remarcó verse fortalecido gracias al apoyo de su familia y sus amigos cercanos, quienes lo están respaldando desde el primer momento.

“Aceptar que estás lesionado y que no podrás hacer lo que más te gusta y apasiona. Tener una estabilidad mental y espiritual inquebrantable y eso lo vas aprendiendo con el pasar de los días. La importancia de rodearte de personas que te aman y amas. La frustración de sentir que no avanzas en la recuperación”, escribió.

“Lo importante que son los días libres para poder despejar tu mente, salir al campo a conectarte contigo mismo y respirar aire puro. La importancia de la paciencia y la fe interior de que volverás más fuerte que nunca antes. La satisfacción de poder superar algo que te costó lágrimas y dolor, eso te hace creer más en ti y en que puedes superar cualquier otro”, agregó.

En esa misma línea, agradeció el acompañamiento de su esposa, Franccesca Vega, quien está siendo el principal soporte a lo largo de su recuperación. Finalmente, se encomendó en Dios para volver a estar en las canchas lo más pronto posible, teniendo la fe de que toda esta larga espera terminará en algún momento y volverá a ser el mismo de antes. No olvidemos que Yordi Vílchez salió bicampeón con Alianza Lima, tras los títulos del 2021 y 2022.

“Lo importante de tener a una compañera de vida que te apoye, que te motive, que no te deje caer en ningún momento, que se preocupe por verte bien siempre. Más afortunado no me puedo sentir mi amor infinitas gracias mi vida. Por último y para mí lo más importante, jamás dejar de buscar a Dios porque él sabe el porqué, el para qué y el cuándo. Su misericordia y su piedad es todo”, puntualizó.

Yordi Vílchez está disputando su cuarta temporada en Alianza Lima.





¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de esta victoria por 3-1 sobre Unión Comercio, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Comerciantes Unidos por la quinta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 25 de febrero desde las 4:00 p.m., se disputará en el Estadio Iván Elías Moreno y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Posteriormente, los victorianos tendrán una dura visita a la ciudad de Tarma para enfrentar a ADT por la fecha 6. Este encuentro está pactado para el viernes 1 de marzo desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Unión Tarma e igualmente será transmitido por L1 MAX. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por la décima octava jornada del Clausura 2023, con un 0-0 en el marcador final. Aquella vez los ‘blanquiazules’ no lograron imponerse en el Alejandro Villanueva y perdieron grandes posibilidades de salir campeones nacionales de manera automática.





