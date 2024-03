Pese a que Alianza Lima comenzó ganando, Sporting Cristal volteó el marcador con goles de González y Grimaldo, llevándose los tres puntos en el Estadio Nacional. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo no logró contener los ataques del equipo ‘Celeste’, y en el segundo tiempo les encajaron los dos goles de la victoria. Cecilio Waterman, quien fue objeto de un penal en el área que finalmente fue convertido por Hernán Barcos, mostró su frustración por no poder retener la victoria. No obstante, destacó la fortaleza del equipo y afirmó que redoblarán esfuerzos para los próximos encuentros.

Durante los 90 minutos del partido, el panameño Waterman se mostró participativo en el juego. El delantero de Alianza Lima estuvo involucrado en el gol de su equipo luego de recibir una falta en el área, abriendo así el camino en el marcador. Sin embargo, Sporting Cristal demostró que su juego se centraba en las bandas, puntos flojos de los ‘Blanquiazules’ que se vio en el resultado. “Momento duro...una adversidad que estamos pasando y tenemos que estar como grupo fuertes para demostrar para que estamos y seguir y seguir. No queda de otra que el próximo partido”, declaró Cecilio antes las cámaras de Liga 1 MAX.





“No le pudimos dar la alegría a la gente, pero hay que seguir confiando en el grupo que vamos a seguir dándolo para adelante”, agregó el atacante de 32 años. Asimismo, resaltó que la victoria del equipo rival fue más por una desconcentración, ya que la escuadra ‘Victoriana’, no logró mantener el buen nivel que mostró en el primer tiempo. “Hicimos un primer tiempo muy bien. Excelente. Creo que no tuvieron ocasiones de gol (Sporting Cristal) pero el segundo tiempo no sé que pasó. Ahora toca corregir y prepáranos el doble para lo que se viene”, enfatizó.

Aunque no pudo asegurar la victoria, Waterman está viviendo un momento sobresaliente en el equipo de Restrepo. El delantero de la Selección de Panamá ha sido titular en todos los partidos del conjunto victoriano en la Liga 1 Te Apuesto 2024 y lidera la tabla de goleadores del equipo con tres tantos. A pesar de las críticas que surgieron tras su llegada luego de finalizar su contrato con Cobresal, el panameño está respondiendo de manera excepcional a la confianza depositada en él por el entrenador colombiano.

En declaraciones anteriores para Alianza Play, el atacante blanquiazul, Cecilio no pudo evitar mencionar el apoyo que le han dado en La Victoria desde que llegó. “Se basa en la confianza de los compañeros, el técnico y todos lo que trabajan día a día en el club. La verdad es que me han hecho sentir como uno más y eso es fundamental. Esa confianza se traslada dentro de la cancha y es bueno”, añadió.

En la última convocatoria de la selección nacional de Panamá, Waterman y su compañero de equipo Jiovany Ramos fueron llamados por el entrenador español Thomas Christiansen y se encuentran en la lista preliminar de jugadores. Esta convocatoria representa una oportunidad para ambos futbolistas de ser considerados en la lista definitiva que representará al equipo panameño en el crucial enfrentamiento ante México. Este choque es parte de la eliminatoria que determinará qué selecciones avanzarán a la gran final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La posible inclusión de Cecilio y Jiovany en la lista final de convocados para enfrentar a la Selección Mexicana podría tener repercusiones en el equipo de Alianza Lima. Si son seleccionados, es probable que el entrenador Restrepo deba prescindir de ellos para la jornada 9 del Torneo Apertura, que está programada entre el 21 y el 24 de marzo. Esta situación plantea un desafío para el DT colombiano, ya que ambos jugadores han sido piezas clave en el equipo y su ausencia podría afectar el desempeño del equipo en el torneo local.





Alianza Lima vs. Sporting Cristal: lo que se les viene

Luego del partido en el Nacional, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Cienciano por la octava jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el miércoles 13 de marzo desde las 6:30 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping.

Posteriormente, los ‘blanquiazules recibirán a Los Chankas en Lima. Todavía no se ha confirmado el estadio, ni el día y el horario en que se jugará el compromiso. Eso sí, todo indica que se disputaría en el Estadio Nacional de Lima. Lo que sí se sabe es que será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping.

Sporting Cristal, por su parte, continuará su andar en el campeonato recibiendo a Melgar en Lima. Este partido está programado para el miércoles 13 de marzo desde las 9:00 p.m. (hora peruana y colombiana), se jugará en el Estadio Nacional e igualmente será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping. El ‘Rojinegro’ llega a este duelo tras vencer a ADT en Arequipa.





