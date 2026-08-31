El Club Alianza Lima conmemora con gran orgullo el cuarto aniversario de su equipo de Futsal Down, un proyecto pionero y emblemático que reafirma el compromiso de la institución con la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la formación integral a través del deporte.

Desde su creación, el plantel de Futsal Down se ha consolidado como un referente deportivo e inspiracional dentro de la familia blanquiazul, defendiendo nuestros colores con entrega, disciplina y una profunda identidad aliancista tanto en torneos locales como en cada espacio donde representa a la institución.

En el marco de estas celebraciones, los integrantes del plantel vivieron una jornada inolvidable en el Estadio Alejandro Villanueva. Durante el entretiempo del encuentro oficial entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, los deportistas y cuerpo técnico saltaron al campo para recibir el cálido y multitudinario reconocimiento de toda la hinchada aliancista, que ovacionó de pie a cada uno de sus integrantes entre cánticos, aplausos y muestras de profundo cariño.

Asimismo, durante la ceremonia en el campo de juego, el equipo recibió una distinción especial de manos de Alfredo Arosemena, Gerente General del Club Alianza Lima, quien estuvo acompañado por integrantes del comando técnico de la Selección Peruana de Futsal Down. Ambas autoridades destacaron el esfuerzo, la trayectoria y el valioso aporte de nuestros futbolistas al desarrollo de esta disciplina en el país.

Este reconocimiento en el hogar de todos los aliancistas simboliza la unión de la comunidad blanquiazul y el valor inquebrantable de un equipo que día a día demuestra que en Alianza Lima el amor por la camiseta y la superación no conocen barreras.

Alianza Lima celebra el cuarto aniversario del equipo de futsal down

Plantel de Futsal Down:

Edgar Gómez Valenzuela

Renzo Huapaya Gil

Julio Cesar Cavalier Dacosta

Minoru Leon Coronado

José André Campos Pineda

Juan Diego Vega Agurto

Víctor Cano Carazas

Juan José Sánchez Lozada

Diego Alberto Pérez Garay

Comando Técnico:

Sebastian Mamani: Director técnico

Lino Sánchez: Asistente técnico

Jessica Tinco: Fisioterapeuta

Gina Cano: Nutricionista

Fabiola Niño: Delegada

Leao Butrón: Responsable de equipo

Eliana Sánchez: Jefe de desarrollo integral