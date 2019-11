Alianza Lima sobre una posible vuelta de Christian Cueva: "No lo descartamos"

¿Christian Cueva regresa a Alianza Lima ? La complicada situación del mediocampista nacional en Santos de Brasil le abrió un abanico de posibilidades para continuar su carrera futbolística. Entre ellas, se encuentra una probable vuelta a la escuadra íntima, opción que fue considerada por César Torres, miembro del comité deportivo blanquiazul.

"No lo descartamos. Es una posibilidad, pero por ahora no está dentro del presupuesto. Tenemos que ser un equipo modelo y no repetir lo de las directivas pasadas que pagaban por pagar y generaban deudas a la institución", señaló en diálogo con RPP.



Christian Cueva llegó a Alianza Lima en 2014 y, aunque no pudo conseguir título alguno, dejó buena impresión en la escuadra de La Victoria, lo que también le valió para irse a Toluca de la Liga MX y, luego, pegar el salto al fútbol europeo.

'Aladino' no la pasa bien en la actualidad, por lo que el regreso al club de sus amores podría darle un nuevo envión anímico de cara a lo que le viene en su carrera futbolística. Sin embargo, ello dependerá de la situación económica por la que esté atravesando el elenco de Matute.

Por otro lado, Alianza Lima se prepara para enfrentar a Alianza Universidad, en el estadio Alejandro Villanueva, este sábado desde las 8:00 p.m. Los íntimos esperan contar con 30 mil espectadores en el recinto íntimo.



