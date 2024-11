En los últimos días se hablaba de una reunión clave entre Cienciano y Christian Cueva de cara al futuro contractual del jugador. Ahora, el club imperial ya tomó una decisión de cara a la próxima temporada. Según el periodista Gustavo Adrianzén, el ‘Papá' habría ejecutado la cláusula de salida y ‘Aladino’ no sería más jugador del club. No solo eso, el volante de 32 años tampoco tendría ofertas del fútbol peruano ni del exterior. Esta información fue confirmada por Sergio Ludeña, administrador del elenco cusqueño, en diálogo con L1 MAX. “Ahora no tiene contrato, es jugador libre. Veremos en las siguientes semanas que viene”, señaló.

