La tormenta parece haber quedado atrás para Christian Cueva, quien aceptó la sanción de Alianza Lima. ¿Qué había ocurrido? El lunes 3 de este mes, el volante de la Selección Peruana se ausentó de los entrenamientos en tienda blanquiazul y no contaba con la autorización del comando técnico de Guillermo Salas. Eso generó que en los siguientes días no trabaje a la par del plantel principal y se pierda el llamado para el compromiso contra Sporting Cristal, por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

En medio de todo ese panorama, ‘Aladino’ aceptó la sanción de la institución victoriana, volvió a entrenar con sus compañeros y retomó las rutinas personalizadas de trabajo. El objetivo es recuperar su mejor nivel y buscar un espacio en la pizarra de ‘Chicho’. Ojo, el vínculo del jugador con Alianza Lima es hasta finales de agosto.

Entonces, ‘Aladino’ tendrá pocas semanas para ganarse un lugar en el 11 principal del bicampeón peruano. Si el escenario resulta no ser favorable para ‘Aladino’, tendría que retornar a Arabia Saudita, ya que Al Fateh sigue siendo dueño de su carta pase.

En medio de estos días de tensión, el jugador habló con el programa El Fuera de Lista y sostuvo: “Yo no vine a Alianza Lima por vacaciones o de paseo, ya que siempre fue la primera opción ante tantas oportunidades que tuve. Por encima de eso también estuvo el cariño que le tengo al club. Lo único que quiero es agradecer a las personas que están conmigo y a los hinchas. Muchos me han escrito que confían en mí. Siento que esto no se acaba aquí”.

La postura de Barcos sobre Cueva

En los últimos días, las cifras de Alianza Lima en la presente temporada quedaron de lado para darle prioridad al ‘caso Christian Cueva’ (se ausentó de las prácticas sin permiso del comando técnico); en medio de ese panorama, Hernán Barcos tomó la palabra.

“Son cosas que pasan, pero se resolvió rápido. Christian Cueva ya está trabajando con nosotros. Cada uno asume sus responsabilidades, como grupo estamos unidos, estamos fuertes; no hay nada que pueda cambiar eso”, sostuvo el delantero del conjunto blanquiazul en diálogo con los medios de prensa.





