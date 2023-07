Sin duda, el arranque de Alianza Lima en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson refleja que a nivel deportivo las cosas marchan bien en La Victoria: son uno de los líderes del certamen con siete unidades, luego de sumar de a tres ante Atlético Grau, Deportivo Municipl y empatar con Sporting Cristal). Sin embargo, ese no fue el único tema que sonó en los pasillos del estadio Alejandro Villanueva, ya que el nombre que estaba bajo lupa era el de Christian Cueva, quien cometió un acto de indisciplina la semana pasada (desde el club confirmar que no asistió a los trabajos del lunes 3 y sin autorización del comando técnico).

En medio de todo ese panorama, desde Alianza Lima se pronunciaron el último viernes y confirmaron que “el club ha procedido a aplicar una sanción administrativa al futbolista de acuerdo a la gravedad de la falta cometida y según lo establecido en el reglamento interno. El contrato del futbolista será respetado hasta el último día del mismo (su vínculo culmina en agosto)”.

Ojo, en los días previos, Christian Cueva asistió a las instalaciones del Esther Grande de Bentín, pero no pudo trabajar a la par del grupo. Pero todo cambió desde este lunes: según informó Movistar Deportes, el volante de la blanquirroja ya entrena bajo las órdenes de Guillermo Salas. Veremos si ‘Chicho’ lo incluye en la convocatoria para el partido de este domingo, frente a Sport Boys (será en el Estadio Nacional).

En medio de estos días de tensión, el jugador habló con el programa El Fuera de Lista y sostuvo: “Yo no vine a Alianza Lima por vacaciones o de paseo, ya que siempre fue la primera opción ante tantas oportunidades que tuve. Por encima de eso también estuvo el cariño que le tengo al club. Lo único que quiero es agradecer a las personas que están conmigo y a los hinchas. Muchos me han escrito que confían en mí. Siento que esto no se acaba aquí”.

La postura de Salas sobre Cueva

Tras las investigaciones correspondientes y después haber tenido los detalles de la ausencia de Christian Cueva a los entrenamientos del pasado lunes, la institución victoriana le aplicará una sanción administrativa y respetará su contrato hasta finales de agosto. Entonces, Guillermo Salas tomó la palabra luego del compromiso frente a Sporting Cristal y se refirió a la actualidad del jugador de la Selección Peruana.

“Christian Cueva siempre perteneció al plantel, nunca dejó de estar, lo que yo sé y la postura de la institución es que se va a cumplir su contrato hasta agosto, va a trabajar con los compañeros para lo que viene del torneo. Es un jugador importante, siempre lo dije, espero recuperarlo, estamos nosotros para apoyarlo y esperemos que lo más pronto posible esté en el campo y peleando el torneo; los necesitamos a todos”, manifestó el DT.





