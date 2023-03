Alianza Lima retornó este martes a los entrenamientos con la mente puesta en Atlético Grau, al que enfrentará este domingo (1:00 p.m.) en Piura. Para este cotejo, Guillermo Salas deberá sanear algunos errores cometidos el último fin de semana ante Sport Huancayo, mientras espera la recuperación de algunos futbolistas como Bryan Reyna. ¿Cómo se encuentra el volante y cuál es la probabilidad de que juegue junto a Christian Cueva?

“La lesión es en la parte posterior de la pierna, ya venía un poco cargado en la zona y ahí me terminé de cargar y se me complicó un poco, sentí un dolor en la zona”, confesó Bryan Reyna en las afueras de Esther Grande de Bentín. “Es complicado pero ya vendrán más partidos con la selección y espero estar, para eso tengo que trabajar duro”, agregó sobre la no convocatoria a la selección peruana.

No obstante, tal y como adelantó Depor, el futbolista resaltó que se viene recuperando y existen grandes posibilidades de viajar al norte del país para enfrentar a Atlético Grau. “Si Dios quiera sí, depende de cómo vaya mi recuperación pero yo quiero estar el domingo. Yo creo que sí llego al fin de semana”, dijo al respecto.

Por su parte, Christian Cueva terminó en óptimas condiciones el cotejo ante Sport Huancayo y la planificación de Guillermo Salas con el jugador es que vaya a Piura y pueda tener más minutos que los que tuvo en la fecha 9 de la Liga 1, donde ingresó en los 70′ en reemplazo de Andrés Andrade.

¿Cueva y Reyna?

Con Christian Cueva y Bryan Reyna disponibles, la ilusión del hincha de Alianza Lima es que ambos puedan liderar la delantera del equipo, considerando que ‘Chicho’ tiene en sus planes utilizar a ‘Aladino’ de enganche -como ‘10′, detrás del punta- y no como extremo: posición que también maneja el volante de la selección peruana.

Este panorama se dará, con mayor precisión, en la Copa Libertadores, donde se espera que Cueva se encuentre al 100%. El 23 blanquiazul podría hacer su ingreso por Jairo Concha o Andrés Andrade, dependiendo del rival y del planteamiento de Salas.

El DT íntimo también analiza la posibilidad de que Jesús Castillo juegue junto a Josepmir Ballón como doble seis, por lo que las variantes en la volante podrían ser las siguientes:

Ballón, Castillo, Cueva, Reyna y Costa: este sistema le permitiría al equipo recuperar el balón más rápido para darle mayor tiempo a la generación de jugadas de peligro. Además, brindarle más equilibro al plantel en defensa y ataque: jugar con doble seis sirve para dejar a los atacantes -Costa, Reyna, Cueva y Sabbag- libres de cara al gol y resguardarse en el contra ataque para no quedar descompensado.

Posible variante de la volante de Alianza Lima con Christian Cueva, Bryan Reyna y Jesús Castillo.





Ballón, Concha, Cueva, Reyna y Costa: con Jairo Concha en la volante, Alianza buscaría que la primera salida hacia el campo rival sea más limpia, sin mucho sobresalto y rápida. El segundo pase sería hacia Christian Cueva o los extremos -Gabriel Costa y Bryan Reyna- para la generación del ataque.

Posible variante de la volante de Alianza Lima con Christian Cueva, Bryan Reyna y Jairo Concha.





Ballón, Andrade, Cueva, Reyna y Costa: con la presencia de Cueva, el ‘Rifle’ pasaría a ocupar una función más defensiva. Hasta el momento, en los partidos que le ha tocado disputar con la blanquiazul, ha demostrado su gran capacidad de recorrido. Mientras que ‘Aladino’ sería el encargado de dar el último pase de cara al gol, apoyado del colombiano que también tiene la capacidad de avanzar hasta la zona de ataque y rematar al arco.

Posible variante de la volante de Alianza Lima con Christian Cueva, Bryan Reyna y Andrés Andrade.





Alianza Lima en el TAS

Depor pudo confirmar que Alianza Lima se presentó al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) luego de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) declarara infundada la solicitud de reprogramación del partido ante Sporting Cristal por la fecha 3 de la Liga 1 2023.

“Recibido la declaración de apelación remitida el 15 de marzo de 2023 por el club Alianza Lima contra Sporting Cristal y la Federación Peruana de Fútbol con respecto a la decisión dictada por la Comisión de Apelación de la FPF N.º 006-CA-FPF-2023 el 21 de febrero de 2023. Una copia de la declaración de apelación y de las pruebas documentales que la acompañan se adjunta a la atención de los apelados por correo electrónico”, se lee en el documento enviado por la institución íntima.

Cabe resaltar que este proceso es de largo aliento, por lo que una respuesta definitiva podría tardar meses. En tanto, de ser favorable para Alianza Lima, el máximo ente rector del fútbol peruano deberá asumir los gastos del reclamo, el cual está valorizado en diez mil dólares, según el informe.

