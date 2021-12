Todo en orden. Christian Ramos fue tendencias en los últimos días, debido a la polémica generada con relación a su fichaje frustrado a Universitario; llegó a un acuerdo con Alianza Lima. Sin embargo, la ‘Sombra’ no pudo evitar referirse al gran cierre de año que tuvo con la Selección Peruana, uno de los motivos para los que haya vuelto a generar interés en los grandes de la Liga 1.

“A nivel de Selección Peruana, creo que terminamos bien el año. No lo empezamos así, pero lo terminamos en la zona de arriba y tratando de alcanzar ese cupo que tanto anhelamos todos”, sostuvo el defensa nacional, en diálogo con Movistar Deportes.

Por otro lado, Christian Ramos dio a conocer que siempre supo que no seguiría en César Vallejo para 2022 y que, incluso, se lo hizo saber a José Del Solar, quien fue su DT en la travesía del elenco trujillano que acabó quedándose con un cupo para la fase previa de la Copa Libertadores.

“A nivel de club, creo que me fue bien. Quisimos llegar a la final, pero no se pudo. Sin embargo, el objetivo de llegar a la Copa Libertadores sigue latente para mis compañeros. Yo le comuniqué a ‘Chemo’, hace unas semanas, que no iba a continuar. Le agradecí la confianza, pero sí me comuniqué con él”, agregó.

Nuevo amistoso para la Selección Peruana

La Selección Peruana venía buscando opciones para disputar amistosos antes de la próxima fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 y finalmente se confirmó un nuevo partido: los dirigidos por Ricardo Gareca enfrentarán a Jamaica el 20 de enero, cuatro días después del choque con Panamá.

De acuerdo al anunció oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), este choque se dará el jueves 20 de enero a las 8:00 p. m. (hora local) en el estadio Nacional. El principal objetivo de conseguir enfrentamientos en casa fue cumplido, dado que así se evitará el desgaste por algún viaje en los futbolistas de la ‘Blanquirroja’.





