Padre de Claudio Pizarro: "Él aún se puede retirar en Alianza Lima"

La semana pasada, durante una conferencia de prensa, Claudio Pizarro aseguró que este sería su último año en el Werder Bremen , club alemán al que le agarró mucho cariño durante los últimos años.

“Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente. Quiero llegar a competencia Europea con Werder en mi último año. Eso me haría muy feliz”, sostuvo Claudio Pizarro en su momento.

La noticia cayó como un balde de agua fría sobre todos los hinchas de Alianza Lima, quienes tenían la ilusión de volver a ver al 'Bombardero' con la camiseta blanquiazul. Sin embargo, esta tarde, el padre del futbolista habló con Radio Capital y aseguró que Pizarro aún podría regresar al club íntimo.

"La posibilidad de que Claudio se retire en Alianza Lima sigue abierta,. Lo que dijo (sobre su última temporada en Bremen) fue solo para el fútbol alemán", sostuvo Pizarro Dávila.

"Si él quiere seguir jugando, será en Alianza, siempre ha dicho que quiere jugar ahí, creo que esa puerta aún está abierta. Es decisión de él si son 6 meses", finalizó.

