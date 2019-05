Alianza Lima sobre Claudio Pizarro: "Esta semana que viene es muy crucial"

La semana que viene será crucial para Alianza Lima y la posibilidad de tener en sus filas a Claudio Pizarro. César Torres, miembro del comité consultivo, dijo que están esperando la respuesta del delantero de Werder Bremen.

"Hay muchas posibilidades, estamos esperando una respuesta, estamos en altas posibilidades. Si Bremen le lanza una oferta, no hay posibilidad de que vuelva a Alianza Lima. La idea es que no le ofrezca nada", dijo Torres en radio Exitosa.

Desde Matzuda hasta Sandoval: Víctor Reyes y su larga lista de jugadores descubiertos en el Fútbol Peruano [FOTOS]



"Hay varias condiciones, tenemos la voluntad de que juegue para Alianza Lima. No puedo revelar muchas cosas, pero pienso que esta semana que viene es muy crucial", agregó.

El dirigente de Alianza Lima dijo que no han hablado directamente con Claudio Pizarro pero sí con su padre. "Es un jugador que quiere mucho al club. No hemos hablado con él directamente, pero con gente muy cercana como su papá. Si vuelve, no va a venir por un año, sino por cuatro o cinco meses que será tiempo suficiente para jugar el Clausura", afirmó.

César Torres dijo además que le sorprendió la salida de Miguel Ángel Russo y que en los próximos días se definirá al nuevo entrenador de Alianza Lima. "Pareció que le molestaban ciertas cosas, pero debió averiguar cómo es el medio. Como buen profesional debió saber eso", dijo.

"Pienso repotenciar varias líneas. Primero es el técnico y en eso estamos. Es probable que vaya a Buenos Aires, hay una terna y no puedo revelar muchas cosas. Es un tema que tenemos que estar ahí. Hay un grupo de la Comisión de Fútbol que quieren a Pablo Bengoechea. Yo quiero ganar y jugar bonito. Eso es lo ideal, pero primero son los resultados. Fui yo el que sugerí traer al profesor", finalizó.



